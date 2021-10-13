看過來！第12輪各疫苗預約分流、施打時程曝光

第一階段規劃部分：
(一) 符合資格對象，10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：
1. BNT第一劑：30歲以上民眾[即1991/12/31(含)前出生]。
2. 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上民眾[即1966/12/31(含)前出生]。
3. AZ第二劑：7月30日(含)前已接種AZ第一劑38歲以上民眾[即1983/12/31(含)前出生]。
(二) 預約分流時程：
1. BNT第一劑：10月18日上午10時至10月20日中午12時。
2. AZ第二劑：10月19日上午10時至10月20日中午12時。
3. 莫德納第二劑：10月19日下午2時至10月20日中午12時。
(三) 施打時程：10月22日至10月27日。
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第二階段規劃方面：
(一) 符合資格對象，10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：
1. BNT第一劑：23歲以上民眾[即1998/12/31(含)前出生]。
2. 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
3. AZ第二劑：
(1) 7月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/10/28(含)前出生]。
(2) 7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。
(二) 預約分流時程：
1. BNT第一劑及莫德納第二劑：10月25日上午10時至10月27日中午12時。
2. AZ第二劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時。
(三) 施打時程：10月28日至11月3日
1. BNT第一劑：10月28日至10月31日。
2. 莫德納及AZ第二劑：10月28日至11月3日。
指揮中心說明，本期疫苗種類及提供接種數量多，請民眾依預約分流時段進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約；另本期施打時程亦分10月22日至10月27日及10月28日至11月3日兩階段接種，後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。
指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。