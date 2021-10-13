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看過來！第12輪各疫苗預約分流、施打時程曝光

▲中央流行疫情指揮中心說明疫苗預約與登記狀況。（圖／示意圖，攝影記者陳明安攝）
▲中央流行疫情指揮中心說明疫苗預約與登記狀況。（圖／示意圖，攝影記者陳明安攝）

記者許家禎/台北報導

2021-10-13 14:18:49｜2021-10-13 14:36:59

各家疫苗陸續到貨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日指出，BNT、莫德納、AZ疫苗第12輪總計共約440萬劑。指揮中心表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（https://1922.gov.tw/）第12期規劃提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，將於預約分流日前一日14時起陸續發送簡訊，相關對象及期程說明如下：

第一階段規劃部分：
(一) 符合資格對象，10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：
1. BNT第一劑：30歲以上民眾[即1991/12/31(含)前出生]。
2. 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上民眾[即1966/12/31(含)前出生]。
3. AZ第二劑：7月30日(含)前已接種AZ第一劑38歲以上民眾[即1983/12/31(含)前出生]。

(二) 預約分流時程：
1. BNT第一劑：10月18日上午10時至10月20日中午12時。
2. AZ第二劑：10月19日上午10時至10月20日中午12時。
3. 莫德納第二劑：10月19日下午2時至10月20日中午12時。

(三) 施打時程：10月22日至10月27日。

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▲公費疫苗第十二期相關規劃。（圖／指揮中心提供）
▲公費疫苗第十二期相關規劃。（圖／指揮中心提供）


第二階段規劃方面：
(一) 符合資格對象，10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：
1. BNT第一劑：23歲以上民眾[即1998/12/31(含)前出生]。
2. 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
3. AZ第二劑：
(1) 7月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/10/28(含)前出生]。
(2) 7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。

(二) 預約分流時程：
1. BNT第一劑及莫德納第二劑：10月25日上午10時至10月27日中午12時。
2. AZ第二劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時。

(三) 施打時程：10月28日至11月3日
1. BNT第一劑：10月28日至10月31日。
2. 莫德納及AZ第二劑：10月28日至11月3日。

▲公費疫苗第十二期相關規劃。（圖／指揮中心提供）
▲公費疫苗第十二期相關規劃。（圖／指揮中心提供）
指揮中心說明，本期疫苗種類及提供接種數量多，請民眾依預約分流時段進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約；另本期施打時程亦分10月22日至10月27日及10月28日至11月3日兩階段接種，後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

▲10月13日全台本土個案+0。（圖/NOWnews製表）
▲10月13日全台本土個案+0。（圖/NOWnews製表）

▲10月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲10月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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