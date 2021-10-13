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明曜百貨雙十連假確診者足跡　指揮中心：社區傳染風險低

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

記者許家禎/台北報導

2021-10-13 17:33:33

針對台北市明曜百貨雙十連假有確診者足跡，中央流行疫情指揮中心今（13）日指出，其即為今新增的4例境外移入中其中一例。該案例在7月曾於印尼確診，入境及檢疫期滿前採檢均為陰性，因工作需求自費採檢後確診，Ct值為32，指揮中心研判應為復陽且社區傳染風險低。

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指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自菲律賓(案16420)、美國(2例，案16421、案16422)及印尼(案16423)入境，入境日介於今(2021)年9月17日至10月11日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

明曜百貨臉書粉絲專頁今日公布暫停營業一天，為配合指揮中心防疫措施，將於停業期間進行清潔消毒。為此，指揮中心表示，該確診者足跡就是今日新增的境外移入確診個案其中一位。為案16423本國籍50多歲女性，入境及檢疫期滿前採檢均為陰性。

案16423於10月12日因工作需求自費採檢確診，已匡列接觸者18人，其中5人居家隔離、13人自我健康監測。指揮中心表示，該個案雖打過2劑AZ，但她曾於7月在印尼確診，其Ct值為32，病毒量不高，雙十連假期間有到北市百貨公司（明曜百貨），研判應為復陽且社區傳染風險低，但依規定仍匡列接觸者以及相關場所進行清消。

▲10月13日全台本土個案+0。（圖/NOWnews製表）
▲10月13日全台本土個案+0。（圖/NOWnews製表）

▲10月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲10月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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