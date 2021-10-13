挺陳柏惟！陳亭妃籲：年輕人回鄉投票、守住台派立委

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，各界關注民進黨是否會全力相挺。立法院民進黨團幹事長劉世芳說，路見不平，站在罷免本質上都該反對這樣的惡質罷免，兼任黨主席的總統蔡英文如果有所表態，黨團也會支持；民進黨立委陳亭妃也說，積極希望台派的立委不要被罷免掉，尤其現在中國已經喊話說一定要罷掉陳柏惟，台灣人更應該終結「惡罷」，把陳柏惟顧好。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-13 12:08:27
針對陳柏惟罷免案，劉世芳說，最近國民黨一連串的罷免行動已經荒腔走板，他們用全黨之力，想要展現新主席朱立倫的江湖權威，這樣已經喪失罷免本質。
劉世芳說，國民黨如此欺負台灣基進唯一一席立委，那路見不平，站在罷免本質上，都該反對惡質罷免，如果蔡英文有動作的話，相信民進黨團會支持。
陳亭妃也說，前幾個禮拜的中常會已經說了，民進黨會全力支持陳柏惟，而且一定要來協助他這次的罷免案，一定要動員，但是還是要尊重台灣基進的規劃跟步驟。
陳亭妃也說，這幾天台灣基進是決定要攻，那既然要攻的話，民進黨就會全力配合，包括組織，從里長、議員到立委，到所有的社團，都會配合陳柏惟的團隊，看怎麼樣去做一些實質幫助，也呼籲年輕朋友一定要返鄉投票。
陳亭妃說，在2020年選舉中，總統跟立委是一起選，所以有很多返鄉的年輕朋友投票。這次擔心年輕朋友會覺得不是這麼重要而沒有返鄉，可能就會影響到整個選舉結果。
陳亭妃說，積極希望台派的立委不要被罷免掉，尤其現在中國也已經喊話說，一定要把陳柏惟罷免掉，在這樣的前提之下，很清楚中國跟國民黨是一氣要把陳柏惟這個台派立委罷免掉，台灣人更應該把陳柏惟顧好，然後把這樣的惡罷終結掉。