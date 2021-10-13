/all走入歷史 《英雄聯盟》即將關閉［所有人］全頻聊天
作為一名老練的《英雄聯盟》玩家，在極限殘血反殺或是投降後，在聊天頻道全頻打上「?」、「GGEZ」都是玩家再熟悉不過的日常，不過這種與敵隊加強交流的老文化恐怕在下個版本走入歷史，Riot Games 宣布11.21 版決定關閉 [所有人] 聊天頻道。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 12:25:04
根據 Riot Games 公告（Garena中文公告），官方表示言語謾罵已成了一個日漸嚴重的問題，「雖然 [所有人] 聊天頻道能讓兩隊進行有趣的互動及善意的玩笑，現在的負面互動卻已超過正面互動」，因此他們將在下一個版本（11.21版）更新中，關閉配對對戰的 [所有人]聊天功能，並且將透過言語攻擊檢舉與懲罰比率、意見調查以及玩家給出的直接回饋來評估這項調整的影響。
此外，官方也強調[所有人] 聊天頻道是唯一被關閉的功能。敵方還是能夠聽見並看見玩家發的表情與英雄專精（除非被禁止發言或是玩家關閉），以及CTRL+1/2/3/4英雄動作，同隊隊友也依然能夠在隊伍聊天室彼此溝通協調。至於想要來個「GGEZ」，遊戲結算畫面仍保有跨隊伍聊天功能。
不過所有玩家心裡都清楚，多數嘴砲事件都是發生在同隊內，但《英雄聯盟》基本作為一款團隊遊戲，把團隊溝通重要渠道之一的隊伍聊天也 Ban 調肯定相當不合理，Riot 亦認為即便隊伍聊天還是可能造成一些負面體驗，但還是起到了重要的團隊協調作用。
然而 Riot 這個對於遊戲環境風氣的處理手法，明顯多數玩家並不樂見，眾多玩家在 Garena 啟動器《英雄聯盟》公告下方表達不滿，認為遊戲早已有全頻聊天關閉功能、甚至可以「/mute all」（將場上所有玩家靜音），特意完全關閉 [所有人] 聊天是多此一舉、既然問題無法解決就直接移除問題根源的手法也更加中資公司化。