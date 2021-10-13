中職／統一獅首度推出！「沈默王牌」潘威倫限量公仔

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潘威倫在中華職棒樹立許多榮耀紀錄，也是中職投手各項紀錄保持人，除生涯累積146勝為中華職棒之最外，本次公仔設計起源，是要帶著球迷一同重溫潘威倫在2007年到2008年球季所創下的跨季21連勝、以及去年達成生涯投球2000局，這兩項史詩級的中職紀錄，其絕對堪稱是中職投手項目中，最難以突破的嘟嘟障礙。而今年潘威倫還將挑戰生涯30000顆投球里程碑，相信在他的職棒生涯中，無論是在未來中華職棒或統一獅隊史回顧，都將是值得後輩效仿追求的指標人物。
本次獅隊首推搖頭公仔以潘威倫為主角，搭配統一獅主場例行賽，將於10.27及11.5兩天賽事分別對戰中信兄弟及味全龍，每場推出潘威倫搖頭公仔套票，每場限量400席，限量推出僅此一波，套票價格為原票價加價399元(原價1200元)，本次活動由統一獅與UChildish有巧思創意、ELEVEN SPORTS三方共同合作推出，以超值優惠價格服務球迷，邀請大家一起來搶購「沈默王牌潘威倫搖頭公仔套票」。
沈默王牌 潘威倫搖頭公仔套票販售
活動內容：套票價格為原票價＋399元
套票贈品：潘威倫搖頭公仔一支(市價1200元)
套票場次：10.27(三)及11.5(五)，每場限量400套
販售座位：鑽石席、球探席A區及一、三壘C、D熱區
10.15(五) 12：00~10.16(六) 11:59 統一獅VIP會員優先購票
10.16(六) 12：00~10.17(日) 11:59 兆豐聯名卡優先購票
10.17(日) 12：00~10.19(二) 23:59 一般購票
售票地點：統一超商ibon售票系統
備註：本次優先購票採全數販售，無保留席次，若會員優先購票400套已完售，兆豐聯名卡及一般購票將不再開放套票販售，以此類推。