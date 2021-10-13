當沖降稅延長還是常態化？立委、財長有意見　送朝野協商

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於當沖降稅被認為是鼓勵投機，曾任金管會主委、現任國民黨立委曾銘宗認為股票市場必須有「投資」也有「投機」，這樣股市才會活潑，當然，投機也不能太高，各國股市都是這樣，因為如果只有投資，股市就不會動，周轉率低，股票賣不出去，外資也不敢進來投資，短期投機可增加成交量，並帶動長期投資，因此，唯有將當沖降稅常態化，才有助於股票市場的正常發展，況且過去當沖降稅實也達成財政部增加稅收的目的，金管會也承認有達到股市活絡，至於後遺症個股投機及當沖比例高，這部分也已有示警機制。
財政部長蘇建榮則認為當沖降稅第一次延長3年，主要是根據納稅者權利保護法，租稅優惠不能沒有期限，若要常態化，財政部除了考量資本市場的發展和稅收，最重要的是稅制完整性，畢竟這次修法讓當沖降稅再延長3年，已有投資人和社會人士認為既然短期投資都有降稅優惠，長期投資是不是應該要更優惠？如果這樣的聲浪越來越大，對財政部是「不可承受之重」，也會對賦稅公平造成很大影響。
不過。蘇建榮也說當沖降稅是否要常態化，未來還是可以滾動式檢討，但希望這次修法，立法院能夠比照上一次，再延長3年就好，稅率為部分避免市場干擾，希望維持千分之1.5，畢境當沖降稅的目的是希望繁榮股市，截至今年至8月底統計，證交稅已進帳近2000億元，超過預算數將近1000億，已經達到政策目的。
金管會副主委蕭翠玲則提到，當沖降稅不是股市活絡單一因素，但是股市很重要的助力，據評估，如果不再降稅的話，市場交易量會減少3成。不過，外界認為當沖交易助長賭博，國民黨立委賴士葆則問蕭翠玲能不能接受外界指控「當沖降稅把證券市場變賭博市場」？對此，蕭翠玲先是表示黑跟白之間，還有很多的空間，有人有這樣的看法，後來在立委進一步逼問下，她才正面回應「這樣的說法我們不接受，當沖交易機制不是賭博，是有人不自量力把它拿去賭博。」