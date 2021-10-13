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樂生療養院耳鼻喉科欒智偉主任指出，口腔癌在台灣男性癌症發生率和死亡率排名第4，是青壯年男性最常見的癌症之一。
欒智偉醫師解釋，菸檳行為者不做口腔黏膜檢查，死亡風險會增加3-4成；而當口腔癌篩檢率達50%時，可降低21%晚期口腔癌發生率及26%死亡風險。
口腔黏膜檢查早期發現癌前病變
然而，口腔癌檢查結果為早期（第0-1期）病灶與及時接受口腔癌治療，5年存活率可達8成，但延遲發現或治療的晚期個案存活率卻不到4成。
欒智偉醫師表示，口腔黏膜檢查是由醫師目視或觸診口腔黏膜，短短3分鐘就可以檢查出疑似癌前病變或癌症的病兆，不會疼痛、也沒有副作用。口腔黏膜檢查除了可以早期發現口腔癌外，更重要是找出癌前病變（白斑、紅斑、口腔黏膜下纖維化、扁平苔蘚、疣狀增生等）予以適當治療，進而阻斷癌症的發生。
口腔「破斑硬突腫」快就醫 免費口腔癌篩檢符合資格要做
預防口腔癌的最好方法，不僅要遠離菸、酒、檳榔，還應立即戒菸、戒檳榔，以改善部分輕微或淺層的病變，並減少日後再發生癌前病變與癌症風險。欒智偉強調，目前國健署提供30歲以上有嚼檳榔或吸菸者及18歲~29歲有嚼檳榔原住民，2年一次的免費口腔癌篩檢；但所有檢查並非百分之百準確，因此如果發現口腔內有「破斑硬突腫」之一的情形，應盡速就醫。
資料來源：健康醫療網 舌麻、嘴破遲遲好不了？ 「5大症狀」揪口腔癌
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