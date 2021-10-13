COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

舌麻、嘴破遲遲好不了？　「5大症狀」揪口腔癌

舌麻、嘴破遲遲好不了？　「5大症狀」揪口腔癌
舌麻、嘴破遲遲好不了？　「5大症狀」揪口腔癌

健康醫療網

2021-10-13 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】名歌手陳昇及演員張魁因嘴破好不了，經檢查後確診為口腔癌，還好都是初期，手術都恢復良好並復出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
口腔癌青壯年男性最常見

樂生療養院耳鼻喉科欒智偉主任指出，口腔癌在台灣男性癌症發生率和死亡率排名第4，是青壯年男性最常見的癌症之一。

欒智偉醫師解釋，菸檳行為者不做口腔黏膜檢查，死亡風險會增加3-4成；而當口腔癌篩檢率達50%時，可降低21%晚期口腔癌發生率及26%死亡風險。

口腔黏膜檢查早期發現癌前病變

然而，口腔癌檢查結果為早期（第0-1期）病灶與及時接受口腔癌治療，5年存活率可達8成，但延遲發現或治療的晚期個案存活率卻不到4成。

欒智偉醫師表示，口腔黏膜檢查是由醫師目視或觸診口腔黏膜，短短3分鐘就可以檢查出疑似癌前病變或癌症的病兆，不會疼痛、也沒有副作用。口腔黏膜檢查除了可以早期發現口腔癌外，更重要是找出癌前病變（白斑、紅斑、口腔黏膜下纖維化、扁平苔蘚、疣狀增生等）予以適當治療，進而阻斷癌症的發生。

口腔「破斑硬突腫」快就醫　免費口腔癌篩檢符合資格要做

預防口腔癌的最好方法，不僅要遠離菸、酒、檳榔，還應立即戒菸、戒檳榔，以改善部分輕微或淺層的病變，並減少日後再發生癌前病變與癌症風險。欒智偉強調，目前國健署提供30歲以上有嚼檳榔或吸菸者及18歲~29歲有嚼檳榔原住民，2年一次的免費口腔癌篩檢；但所有檢查並非百分之百準確，因此如果發現口腔內有「破斑硬突腫」之一的情形，應盡速就醫。



資料來源：健康醫療網 舌麻、嘴破遲遲好不了？　「5大症狀」揪口腔癌

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀