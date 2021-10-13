陳美鳳慘輸！藍心湄75歲媽媽驚人防腐 2.8萬人開眼界
藍心湄17歲出道，演藝事業橫跨影視歌，有「百變女王」、「台灣瑪丹娜」封號，能有如此輝煌的成就和地位，一部分原因為其母親在背後嚴格的督促和把關，藍心湄曾形容媽媽就像自己的保鑣一樣。陳美鳳近日PO出和藍心湄媽媽的合照，70多歲的藍媽凍齡外貌嚇到不少網友，連身旁最美麗的歐巴桑都被比下去。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-13 13:29:31｜2021-10-13 13:31:39
陳美鳳昨（12日）分享與藍媽聚會的照片，滿75歲的藍媽頭頂粉金色短髮，戴復古眼鏡，穿蕾絲雪紡上衣，打扮得相當時髦，光滑無皺紋的臉蛋雖然經過濾鏡修飾，整體狀態仍維持得宜，完全不像邁入古稀之年的婦女，「鳳鳳好喜歡和她聊天，更喜歡聽她唱歌，女人不管幾歲都要好好愛自己。」陳美鳳說道。
藍媽的照片累積2.8萬讚數，大票網友驚呼不已：「藍媽怎麼跟藍小姐好像姊妹」、「藍媽媽真的真的超年輕」、「藍媽皮膚也太美了」、「這應該是藍姊姊吧」、「藍媽媽氣質好好！」連陳美鳳也認證藍媽「無敵年輕又時尚」，對此，女兒藍心湄回應大家褒獎：「謝謝各位的讚美，謝謝美鳳姐，我媽開心到翻跟斗。」（編輯：楊穎軒）