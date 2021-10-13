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國民黨團明拜會游錫堃控蘇揆失職　要求替鄭麗文主持公道

▲國民黨團召開記者會譴責蘇貞昌公然以粗暴語言羞辱鄭麗文。（國民黨團提供）
▲國民黨團召開記者會譴責蘇貞昌公然以粗暴語言羞辱鄭麗文。（國民黨團提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-13 13:29:48｜2021-10-13 13:31:27

國民黨立委鄭麗文昨（12）日質詢行政院長蘇貞昌，鄭麗文質詢蘇貞昌政府是否支持台灣比照澳洲，發展核動力潛艦一事，要求說明政府的立場，豈料，蘇貞昌批鄭麗文「抹見笑」。國民黨立院黨團今（13）日要求總統蔡英文道歉，並預告明日將會立法院長游錫堃，盼其出面主持公道。

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國民黨團上午召開記者會，譴責蘇貞昌公然以粗暴語言羞辱在野黨國會女立委，並要求提名蘇貞昌的蔡英文總統向鄭麗文和全體國人道歉，同時預告明日下午將拜會游錫堃，針對行政院長公然在國會殿堂羞辱國會議員事情，必須出面主持公道。

黨團總召費鴻泰表示，不管在地方議會還是鄉鎮市代表，乃至於直轄市議會、立法院，甚至過去的國民代表大會等等，從來不曾見過行政院長以粗暴言語羞辱國會女立委，國民黨籍立委鄭麗文依職權行使人民賦予監督政府的質詢權，結果遭到蘇貞昌以污辱女性的言語大放厥詞，國民黨團絕對無法接受。

書記長陳玉珍則表示，在國家最高名義殿堂中，本黨籍鄭麗文委員在針對國家安全問題，行使人民賦予的質詢權，質詢行政院長蘇貞昌，竟然遭到蘇貞昌以不堪入耳的字眼，公開羞辱鄭麗文委員，這不僅僅是羞辱鄭麗文委員一人，更是羞辱全國女性、國會議員、全體國人，國民黨團要求蘇貞昌對自己在立法院不當言行公開道歉，黨團也將拜會立法院長游錫堃，請他對於行政院長踐踏國會尊嚴主持公道。

鄭麗文指出，在質詢過程中，只見蘇答非所問、實問虛答，顧左右而言他、迴避問題，台灣為何國會亂象如此嚴重，議事無法順利進行，事實證明罪魁禍首就是蘇貞昌本人，對於國家重大政策一再跳票、反覆，疫情造成台灣重大傷亡卻無人負責。

鄭麗文強調，針對美中兩國通話中談到的「台灣協議」，身為當事國的我們，不應後知後覺，且美國說什麼我國都得照單全收，應提防台灣主權被出賣的可能性。此外，總統蔡英文在國慶重大談話的爭議，質詢蘇貞昌現在我國的立場是一中、一中一台、一國論還是兩國論？身為行政院長無法清楚詮釋總統國慶談話內容，除了跳針與避談，連是否牴觸《中華民國憲法》是否立即啟動修憲？難道面對國家重大議題，蘇貞昌不應誠懇面對、據實回答嗎？

鄭麗文表示，立法委員都是有民意基礎的，只有蘇貞昌沒有一張選票，這就是台灣憲政的扭曲，擁有龐大民意基礎的蔡英文總統不接受任何監督，有權無責，而沒有任何選票的蘇貞昌，卻在國會如此囂張跋扈、傲慢無知，對於所有重大政策沒辦法說清楚講明白，也無法負責，然後反其道只會羞辱國會，鄭呼籲「蔡英文出來管一管」。

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