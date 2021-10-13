志工有愛校園芬芳！成功國小志工隊長20年堅持守護

「快快樂樂上學，平平安安回家」是每個家長和師長們最基本的願望，但囿於學校人力不足，學校的「志工」團隊就成為孩子們上下學的安全基石、學校強大的後援團隊。「能付出愛心就是福氣！」成功國小志工隊隊長余玉春從民國87年就入班擔任晨光媽媽，更自91年起即擔任志工隊長至今一路走過20幾個寒暑。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-13 13:53:39
余玉春在「成功國小」擔任志工隊長逾20年，光陰荏苒，當年的小學生已成為人母，而余玉春也已晉昇為含飴弄孫的阿嬤。她多年來一直擔任志工隊火車頭的角色，積極召募志工，協助學校上下學導護、圖書管理及校園美綠化等工作。像是「導護志工」的召募、管理、工作分配是余玉春每日例行工作，她透過社群軟體的資訊科技，有效組織、聯絡、派遣志工們到各路口，協助護童的安全工作。
余玉春不但受廣大志工愛戴進而帶領組織成功國小志工服務隊，連家裡的姐姐、妹妹也都一起號召到校服務，配合學校各種活動，例如校慶運動會、防災演練、學生學習闖關活動、學生才藝展演游藝日等，讓學校活動增色不少。
地處苓雅寮的的成功國小，是苓雅區最迷你的精緻雙語小學，成功國小校長呂佳真說：「隊長不僅長年投入志願服務工作，還邀集了家裡的人一同參與，他們都是在地苓雅寮人，也都是成功校友，下一代兒子女兒也都是成功校友，成功國小是他們兒時最美的記憶，大家都以成功為榮，期待凝聚眾人的力量共同守護成功，同心協力構築美麗的成功校園。」
余玉春說：「一日志工、終身志工，每次去參與志工研習都覺得很開心、很感動，邀請左鄰右舍一起來開心做志工，大家都是成功的校友。」
成功國小校長呂佳真表示，余玉春帶領所有長年不辭辛勞付出的志工們，讓校園裡處處充滿溫馨，如同隊長之名「玉見成功、春暖花開」，讓成功國小不論寒暑皆有春暖花開的美好風景，今年學校推薦隊長余玉春提報全市「教育芬芳錄」實至名歸。