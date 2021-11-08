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台灣拚生技／疫苗代工是越級打怪？專家、學者看法兩極

▲台灣新冠疫苗頻傳缺貨，對於是否加入代工行列，專家、學者看法不同。（圖／業者提供）
▲台灣新冠疫苗頻傳缺貨，對於是否加入代工行列，專家、學者看法不同。（圖／業者提供）

記者劉雅文／專題報導

2021-11-08 09:45:00｜2021-11-08 10:32:44

新冠肺炎疫情造成全球數百萬人死亡。為求解方，各國都希望普及疫苗施打率，但台灣爭取疫苗之路卻進度大落後，無論COVAX簽約疫苗，或向各國藥廠自購，到貨量進度不如預期，甚至得靠民間企業協助斡旋。

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一路波折下來，「疫苗代工」議題於是受到關注，有人認為，台灣應該積極爭取疫苗代工機會，才不會面臨疫苗斷炊的尷尬窘境，但也有專家表示，台灣生醫產業技術尚未成熟，「現在談疫苗代工根本是越級打怪！」究竟哪種政府與產業該如何面對這個難解的議題？

▲台灣新冠疫苗頻傳缺貨，對於是否加入代工行列，專家、學者看法不同。（圖／業者提供）
▲台灣新冠疫苗頻傳缺貨，對於是否加入代工行列，專家、學者看法不同。（圖／業者提供）
台經院生科中心所長孫智麗長期研究台灣生技產業，她就分析，疫苗代工並非一朝一夕就可以達成。孫舉例，南韓三星可以取得莫德納代工訂單，是因為早在2012年就設立「生物製劑廠」，不斷開發生物類似藥，對微生物發酵與放大非常有經驗，簡單來說，就是「練功練了很久」，所以莫德納才會上門尋求代工合作。

mRNA疫苗門外漢！台灣拚代工是越級打怪

在mRNA疫苗的領域，無論是莫德納或BNT，皆是如此。

孫智麗強調：「這不是我們想做就能做的，因為我們沒有這種技術。」她說明，該技術是把病毒的mRNA，透過微脂粒技術包覆，利用疫苗打到身體裡面，mRNA會轉譯成病毒的Spiny protein（棘狀蛋白），之後讓免疫系統看到、辨識，進而產生抗體。

但台灣不僅沒做過這種技術，也沒有類似疫苗，要開動足夠的量能更是問題。孫智麗再以台灣晶圓代工業為例，「假設我們過去沒有從比較大的尺寸，一路做到現在微小、良率高的過程，怎麼可能練就這身功力？怎麼可能做出全球最好晶片生產與代工呢？」

因此，孫智麗認為，國內去談新冠疫苗代工，目前無疑就是「越級打怪」。

▲台灣新冠疫苗頻傳缺貨，對於是否加入代工行列，台經院生科中心所長孫智麗認為是「越級打怪」。（圖／台經院提供）
▲台灣新冠疫苗頻傳缺貨，對於是否加入代工行列，台經院生科中心所長孫智麗認為是「越級打怪」。（圖／台經院提供）
台灣精準醫療協會理事長李鍾熙則認為，現在從事新冠疫苗，即使技術移轉也要一兩年後才能生產，業者願不願意投資、敢不敢投資其實是重要關鍵。「況且，一年後也不知道人類還需不需要這個疫苗，不能因為當下疫情狀況，就急著跳進去做mRNA疫苗。」他也表示，mRNA確實是很重要的技術，台灣應該致力的是長期發展與規劃。

台灣東洋藥品則指出，生技公司要成長，代工與研發都不能偏廢。「代工」會專注在特定技術上，目前針對相關微脂體、微球體技術鑽研，希望能發展新的平台，「這部分研發有找到一些合適發展機會，還在努力、醞釀當中。」

疫苗代工還是有一線生機？盼靠昆蟲細胞蛋白重組技術

但也有專家點出另外一條路。

國光生技旗下子公司安特羅生技總經理兼發言人張哲瑋就指出，想做新冠肺炎疫苗代工，一定要有相對技術平台。他說明，疫苗代工分成上游與下游，前者是原液部分，後者則是充填部分。「整個台灣來講，原液部分技術確實比較缺乏，尤其像是mRNA或是腺病毒疫苗，會有些技術瓶頸在。」

▲台灣新冠疫苗頻傳缺貨，國光生技旗下子公司安特羅生技總經理兼發言人張哲瑋，分析國內疫苗代工實力。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲台灣新冠疫苗頻傳缺貨，國光生技旗下子公司安特羅生技總經理兼發言人張哲瑋，分析國內疫苗代工實力。（圖／記者劉雅文拍攝）
既然有瓶頸，外界也會質疑，是否向國外大廠要求技術移轉就好？張哲瑋表示，即使技術移轉也會遇到問題，因為特殊製程要有特殊設備、廠房，再加上後續確效、認證，最快至少要一至兩年時間。如果這麼做是為了因應緊急疫情，時間上也來不及。

面對未來新冠疫苗可能常態化，張哲瑋認為，想爭取代工原液不非全然沒有希望，國光生技的昆蟲細胞蛋白重組，就跟Novavax疫苗是完全相同的技術平台，因此不排除有代工機會。

至於國內的下游充填廠數量就比原液技術更成熟。張哲瑋說：「這方面的代工，台灣機會比較大，像台藥等廠家，陸續都有充填產能釋出。」不過，國內生產疫苗的規模本來就不大，代工上還要思考量能問題。

▲視疫苗為戰略物資！涂醒哲喊話政府應該籌組「代工國家隊。（圖／資料照片）
▲視疫苗為戰略物資！涂醒哲喊話政府應該籌組「代工國家隊。（圖／資料照片）
視疫苗為戰略物資！涂醒哲喊話政府：籌組「代工國家隊」

相較於上述專家對疫苗代工實力提出的質疑，生物技術開發中心董事長涂醒哲，則對疫苗代工抱持樂觀看法。

「因為我們學習能力非常強，引進技術後代工，或許下次也可以比較早拿到貨，研發與量產變種病毒疫苗的機會也比較大。」

涂醒哲表示，國內應該掌握疫苗戰略物資，未來也不怕被其他國阻礙。他說：「爭取疫苗代工，是台灣生技產業向上提升很好的時機點。」而量能問題就盼政府出面籌組「代工國家隊」，這種作法不僅對台灣生技產業有利，也可以馬上賺到錢。

台康生技營運長暨資深副總經理張志榮博士，也認同涂醒哲的觀點。

張志榮指出，疫苗可視為國防安全一部分，國外疫苗都有種子隊，如果台灣有代工機會，對有能力的CDMO（委託研發與生產代工）廠來說，為了能夠承接更多的生意與機會，勢必願意將產線再擴大，所以不會有「產能不夠」的問題。

事實上，無論各界是否看好台灣爭取疫苗代工之路，多數專家、學者都認為，疫苗代工絕對是長期發展趨勢，台灣生技醫療產業想要更上一層樓，疫苗原液的開發與技能的學習術掌握，肯定是致勝關鍵，這些問題都該被政府與業者仔細思考發展之路，才能讓台灣疫苗代工的動能早點上軌道，應因下一波全球的疫情危機。

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