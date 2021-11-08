台灣拚生技／7分經濟、3分研發　小雞養大才能拉抬產業

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣生物技術開發中心董事長涂醒哲在2020年8月公布生技產業下白皮書，喊話政府可投入300到500億元，建置CDMO（委託研發與代工）或細胞生產工廠，來實踐所謂的「7分經濟、3分研發」。
其中，「7分經濟」指的是立刻可以獲利的，借鏡新加坡發展代工途境。「因為代工不僅能將技術引進，還能創造工作機會，甚至今年建廠、明年就能量產，會有營收獲利的回饋。」至於「3分研發」，則是因為生技研發較耗時間、國內股票也亂炒作，但絕不能放棄。涂醒哲建議，政府不要像過去讓廠商遍地開花，應該每年投資50億元成立類似國家隊，從產業中精選幾個有競爭力的業者，並且每年增加投資金額，像是第一年50億、第二年70億、第三年100億元等。
小雞養大才能拉抬生技
「國家隊可以相互競爭，五年下來研發量能就會建立起來。」涂醒哲強調，中央應制定外資投資專法，政府給予優惠但必須入股，或是政府給予租稅優惠、相關補助等，來吸引外資投資台灣生技產業。
台灣精準醫療協會理事長李鍾熙則表示，現今生技產業還無法全面獲利，政府應該把小雞養大，將來有大母雞才會生蛋，不應該一天到晚想著「要生蛋」，「這樣怎麼會有護國神山呢？」李鍾熙直言，政府無論是鼓勵國外企業來台投資、租稅獎勵、研發獎勵，都應該加強力道。
台灣生技發展多頭馬車 專家籲提高層級來整合
要解決生技產業的困境，除了政策力道要夠之外，專家也建議，中央應該要針對生技組織架構做重整，否則會疊床架屋，做不出大事情。
涂醒哲指出，應該由總統府層級來統籌，並且官民合作組成國家隊，可以成為台灣生技產業的決策中心。「可以由副總統召集、行政院副院長來指揮，結合政府各部門，還要納入民間企業的力量，由產業界重要人士出馬統合業界，並設置官民幕僚工作群。」如此一來公部門才能了解產業脈動，時時掌握最新訊息。
國光生技旗下子公司安特羅生技總經理兼發言人張哲瑋則提到，過去馬英九擔任總統時，針對疫苗產業發展曾有過討論，當時已經是副總統層級在處理，所以政策上必需由行政院以上的層級進行統籌，包含上游到下游的整合。
張哲瑋認為，生技產業跟電子產業不一樣，需要長期投入，且有法規、市場因素存在，生技技術引進到足以代工生產，最快要兩三年，即使政策有輔助，業者大多不願意投入龐大資源，「整體環境不一樣，除了政府端要長期支持外，法規鬆綁也一大問題。」
他批評，現階段政府決心不夠，每個部會都有自己的想法。「經濟部想發展電子產業，因為有最現成的成績單，叫他發展生技，根本不會願意花很多力氣配合。」李鍾熙說，政府應從經費到資源要一起，不然所謂的扶植生技產業恐怕只剩下「希望做到」，丟失了實質意義。