COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台灣拚生技／7分經濟、3分研發　小雞養大才能拉抬產業

▲專家提出建言，希望政府可以「7分經濟、3分研發」來扶植國內生技產業。（圖／業者提供）
▲專家提出建言，希望政府可以「7分經濟、3分研發」來扶植國內生技產業。（圖／業者提供）

記者劉雅文／專題報導

2021-11-08 09:40:00｜2021-11-08 10:09:21

社會各界對台灣生技產業實力抱持正、反兩派不同看法，從疫苗代工無果引發質疑，再到國產疫苗問世爆出圖利廠商疑慮，有人認為台灣生技發展停滯不前，也有人認為富含潛力，就差臨門一腳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
專家提出建言，政府可以「7分經濟、3分研發」來扶植國內生技產業，就是一邊發展代工產業獲利，同時投入經費在研發生產，甚至提高產業統整層級，避免「疊床架屋」問題。

台灣生物技術開發中心董事長涂醒哲在2020年8月公布生技產業下白皮書，喊話政府可投入300到500億元，建置CDMO（委託研發與代工）或細胞生產工廠，來實踐所謂的「7分經濟、3分研發」。

其中，「7分經濟」指的是立刻可以獲利的，借鏡新加坡發展代工途境。「因為代工不僅能將技術引進，還能創造工作機會，甚至今年建廠、明年就能量產，會有營收獲利的回饋。」至於「3分研發」，則是因為生技研發較耗時間、國內股票也亂炒作，但絕不能放棄。涂醒哲建議，政府不要像過去讓廠商遍地開花，應該每年投資50億元成立類似國家隊，從產業中精選幾個有競爭力的業者，並且每年增加投資金額，像是第一年50億、第二年70億、第三年100億元等。

小雞養大才能拉抬生技

「國家隊可以相互競爭，五年下來研發量能就會建立起來。」涂醒哲強調，中央應制定外資投資專法，政府給予優惠但必須入股，或是政府給予租稅優惠、相關補助等，來吸引外資投資台灣生技產業。

台灣精準醫療協會理事長李鍾熙則表示，現今生技產業還無法全面獲利，政府應該把小雞養大，將來有大母雞才會生蛋，不應該一天到晚想著「要生蛋」，「這樣怎麼會有護國神山呢？」李鍾熙直言，政府無論是鼓勵國外企業來台投資、租稅獎勵、研發獎勵，都應該加強力道。

▲台灣精準醫療協會理事長李鍾熙表示，現今生技產業還無法全面獲利，政府應該把小雞養大，將來有大母雞才會生蛋。（圖／奎克生技提供）
▲台灣精準醫療協會理事長李鍾熙表示，現今生技產業還無法全面獲利，政府應該把小雞養大，將來有大母雞才會生蛋。（圖／奎克生技提供）
台灣生技發展多頭馬車　專家籲提高層級來整合

要解決生技產業的困境，除了政策力道要夠之外，專家也建議，中央應該要針對生技組織架構做重整，否則會疊床架屋，做不出大事情。

涂醒哲指出，應該由總統府層級來統籌，並且官民合作組成國家隊，可以成為台灣生技產業的決策中心。「可以由副總統召集、行政院副院長來指揮，結合政府各部門，還要納入民間企業的力量，由產業界重要人士出馬統合業界，並設置官民幕僚工作群。」如此一來公部門才能了解產業脈動，時時掌握最新訊息。

▲國光生技旗下子公司安特羅生技總經理兼發言人張哲瑋提到，生技產業跟電子產業不一樣，需要政府長期投入。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲國光生技旗下子公司安特羅生技總經理兼發言人張哲瑋提到，生技產業跟電子產業不一樣，需要政府長期投入。（圖／記者劉雅文拍攝）
國光生技旗下子公司安特羅生技總經理兼發言人張哲瑋則提到，過去馬英九擔任總統時，針對疫苗產業發展曾有過討論，當時已經是副總統層級在處理，所以政策上必需由行政院以上的層級進行統籌，包含上游到下游的整合。

張哲瑋認為，生技產業跟電子產業不一樣，需要長期投入，且有法規、市場因素存在，生技技術引進到足以代工生產，最快要兩三年，即使政策有輔助，業者大多不願意投入龐大資源，「整體環境不一樣，除了政府端要長期支持外，法規鬆綁也一大問題。」

他批評，現階段政府決心不夠，每個部會都有自己的想法。「經濟部想發展電子產業，因為有最現成的成績單，叫他發展生技，根本不會願意花很多力氣配合。」李鍾熙說，政府應從經費到資源要一起，不然所謂的扶植生技產業恐怕只剩下「希望做到」，丟失了實質意義。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀