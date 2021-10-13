國旅中央出、來高雄其邁出 高雄開就賺發票登錄近2億元
高雄市政府配合中央振興券規劃「高雄開就賺」活動，加碼推出高雄券及商圈夜市券，吸引全國各地民眾消費落地高雄，截至昨（12）日官網登錄發票金額已近2億元，振興券登錄金額也已突破2.5億餘元，高市府正積極研擬高雄券再加碼八大券方案，預計後天（15）日公布，等同「國旅中央出，來高雄其邁出」，抽到國旅券的民眾「咻等一下」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-13 14:16:22
「高雄開就賺」活動規劃民眾持振興券到高雄百貨、旅宿及餐飲等業者消費，消費滿額可當場兌換高雄券，除等同獲得振興券20%比例金額的高雄券回饋，經發局也同步推出首波商圈夜市券，加上所有在高雄的消費發票都能登錄抽獎，每月抽特斯拉與PS5、每周抽光陽電動機車及每天抽iPhone等吸睛大獎，果然吸引不少民眾爭相消費登錄，盼能提高中獎機率。
高雄市政府指出，根據「高雄開就賺」官網統計，10月8日至12日因國慶連假及國慶煙火在高雄施放，官方推薦煙火觀賞區範圍內就吸引超過33萬人停留，人潮湧入效應增加不少在地消費，5天來累計發票登錄金額已有1億8,953萬餘元，預先登錄紙本振興券將在高雄消費的金額則已達2億5,584萬餘元，登錄發票張數也突破20萬張，可見振興經濟效應。
經發局長廖泰翔說，首波振興券對接高雄券及商圈夜市券的效益超乎預期，市長陳其邁已允諾首波活動本周結束後，預定11月擇定一周加碼10萬份，將在11月1日抽出首部最大獎特斯拉電動車，屆時獲獎民眾接到祝賀電話時，千萬不要再以為是詐騙集團；觀光局長周玲妏也預告，市府現正研議高雄劵全面對接八大劵，以國旅劵為例，「來高雄開倒賺200元高雄券」，等同「國旅中央出，來高雄其邁出」，呼籲抽到國旅劵的民眾別急著花，完整方案10月15日就會正式公布。