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高雄券將加碼對接八大券　史哲透露陳其邁將公布方案

▲歡迎大家來高雄開振興券賺高雄券。(圖／高市府提供)
▲歡迎大家來高雄開振興券賺高雄券。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-10-13 14:36:57

「高雄開就賺」活動吸引全國各地民眾消費落地高雄，5天來累計發票登錄金額已有1億8,953萬餘元，預先登錄紙本振興券將在高雄消費的金額則已達2億5,584萬餘元，副市長史哲今（13）日強調，高雄振興總體戰略就是「緊貼中央振興資源，吸引全國高雄落地。」高市府正積極研擬高雄券再加碼八大券方案，預計於後天（15）日公布，呼籲抽到國旅券的民眾「修但幾勒」。

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▲「高雄開就賺」抽豪禮活動將在11月1日抽出首部最大獎特斯拉電動車。(圖／高市府提供)
▲「高雄開就賺」抽豪禮活動將在11月1日抽出首部最大獎特斯拉電動車。(圖／高市府提供)
根據「高雄開就賺」官網統計，10月8日至12日因國慶連假及國慶煙火在高雄施放，官方推薦煙火觀賞區範圍內就吸引超過33萬人停留，人潮湧入效應增加不少在地消費，5天來累計發票登錄金額已有1億8,953萬餘元，預先登錄紙本振興券將在高雄消費的金額則已達2億5,584萬餘元，登錄發票張數也突破20萬張，可見振興經濟效應。

▲商圈夜市券發放活動第二波將在11月擇定一周舉辦。(圖／高市府提供)
▲商圈夜市券發放活動第二波將在11月擇定一周舉辦。(圖／高市府提供)
高市府配合中央振興券規劃「高雄開就賺」活動，加碼推出高雄券及商圈夜市券，吸引全國各地民眾消費落地高雄，是最快同步對接的地方加碼券，加上月抽特斯拉與PS5、日抽iPhone13等豪禮，截至昨（12）日官網登錄發票金額已近2億元，振興券登錄金額也已突破2.5億餘元，活動帶動百貨餐飲業績成長效益，更將振興五倍券消費落地高雄。

史哲也提醒，民眾只要持振興券到高雄百貨、旅宿及餐飲等業者消費，消費滿額可當場兌換高雄券，除等同獲得振興券20%比例金額的高雄券回饋，經發局也同步推出首波商圈夜市券，加上所有在高雄的消費發票都能登錄抽獎，每月抽特斯拉與PS5、每周抽光陽電動機車及每天抽iPhone等吸睛大獎，果然吸引不少民眾爭相消費登錄，盼能提高中獎機率。

史哲也說，高雄商圈夜市券首波連假期間共發出約近10萬份，其中有近四成已將每份商圈夜市券所附的兩組抽獎序號完成登錄，顯見拿到商圈夜市券民眾聽到市長陳其邁喊話建議「先消費中獎機會才會越高」，第一時間在地採買吃喝玩樂，同步上網完成登錄，為的就是提升中獎機率。

經發局長廖泰翔指出，首波振興券對接高雄券及商圈夜市券的效益超乎預期，市長陳其邁已允諾首波活動本周結束後，預定11月擇定一周加碼10萬份。他也提醒，「高雄開就賺」抽豪禮活動將在11月1日抽出首部最大獎特斯拉電動車，屆時獲獎民眾接到祝賀電話時，千萬不要再以為是詐騙集團，盼在市府配合振興券發放期程及各部會八大券加碼助攻下，真正提升振興經濟，讓消費落地高雄。

觀光局長周玲妏也預告，市府現正研議高雄劵全面對接八大劵，以國旅劵為例，「來高雄開倒賺200元高雄券」，等同「國旅中央出，來高雄其邁出」，呼籲抽到國旅劵的民眾別急著花，完整方案周五（15）就會正式公布。

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