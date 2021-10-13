台中「到宅接種」　開放12至17歲失能7至8級施打

台中市政府為長者及失能者，推動「到宅接種」新冠疫苗服務，施打對象由長照失能7至8級且75歲以上長輩，逐步擴大至18歲以上失能民眾，截至9月底，已完成接種服務計862人次。因應中央宣布第11期BNT疫苗接種對象，市府再擴大到宅服務，開放12至17歲失能7至8級者施打，持續提升接種效率。





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衛生局表示，考量長期照顧、失能個案多伴有慢性疾病，為避免因染疫引發重症，並體恤個案及其家屬不便，衛生局自今年6月18日起與民政局共同合作，啟動COVID-19疫苗到宅接種專案服務，施打對象由長照失能7至8等級且75歲以上長輩，逐步擴大至18歲以上失能民眾施打，截至9月底，已完成接種服務計862人次，年齡介於18至102歲間，共出勤醫護109組數，讓疫苗發揮最大保護效益及提升接種服務效率。











衛生局指出，BNT疫苗陸續到貨，依中央流行指揮中心最新公告，將再開放12歲到17歲青少年及18歲至22歲年輕族群預約接種。為讓失能者更方便接種，市府也將開放12至17歲臥床失能者接種疫苗，未來視BNT疫苗到貨量，將依循AZ及莫德納疫苗的「到宅接種」服務模式，納入該年齡族群進行施打。











衛生局說，市府事前需針對到宅接種服務專案造冊、徵詢長輩及家屬意願、繪製地圖、安排路線，並規劃交通距離、醫護人員到府評估、施打疫苗、留觀時間等，搶時間在疫苗開封後6小時內到失能市民家中施打疫苗。若家中有失能者未經過長照失能等級評定，市民可撥打1966尋求長照服務評定，如符合到宅接種資格，市府即會安排醫師暖心到宅接種疫苗。



