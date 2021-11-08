台灣拚生技／放眼國際、銀彈不斷　十年可成「護國群山」

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不該冀望「生技台積電」出現 早已有護國群山蓄勢待發
不管是產業端各自努力，還是政府伸手扶持，市場上盼望台灣的生技產業能有另一座「護國神山」，撐起台灣經濟發展的新道路，不過，體檢台灣生技業，其實最強的是中小企業，與其苦等下一個生技版的台積電現身，不如眼光放遠，看看這些中小型生技廠商，如何在利基型市場中，開發出利潤價值高的獨有產品，反而更能凸顯台灣生技產業的價值。
這些生技業的隱形冠軍或是中堅企業，少量多樣化，卻在世界舞台扮演重要角色，所以第一步應該導正觀念，未來台灣生技業新版圖應該是期待「護國群山」，曾有人用星空比擬未來的台灣生技發展：「會有非常多的星星，在天空中閃閃發光，但絕對不是一輪明月或是太陽。」
只不過，這「群山」何時能發展成熟？也許還要個五年、十年？想要縮短時程，就得靠政府跟企業扶持。
生技群山怎麼形成？政府銀彈不能斷、還要跨部會整合
生技發展不能是紙上談兵，打著「將生技成為台灣最具競爭力的未來」口號，但就連政府撥給台灣生物技術開發中心的預算，都在逐年縮水，沒有錢願意投入的情況下，怎麼冀望生技產業能成功壯大？政府端應該當機立斷，繼續投注資源、扶植產業。
另外，台灣生技產業跨足領域廣闊，與各部會環環相扣，政府要當推手就得想解方，不管是提高主管層級，還是另設專責單位，得想辦法化解跨部會對生技發展的阻礙。
不只政府端需要努力，擁有國際化的視野，也是生技業者未來要重視的課題，生技大餅不該侷限於台灣市場，「走出台灣」才有與國際大廠抗衡的可能性，政府可以一旁助攻，協助業者以國家隊的方式強強聯手，打造國際競爭力，相信不用3年，外資就會進入台灣生技產業，逐步解決資金、規模等問題。
「政府扶植」與「圖利廠商」一線之隔
就在大家盼望生技業竄起頭的同時，也不能忽略生技產業常被批評圖利的問題，這讓生技產業難提升競爭力，關鍵就是「社會氛圍」所製造的輿論壓力。過去政府只要稍微補助業者，就會受到在野黨抨擊與反對，台灣不大，但市場爭議很大，如果讓過度負面的社會氛圍綁架生技發展，那不管是群山還是單峰，都是空談。
導正錯誤的社會框架並把握發展黃金期、跨部會整合，不管是政府還是民間，銀彈與信心都應該持續投入，生技群山「箭在弦上」，只要政府放膽去實踐，台灣生技不是不行，這塊大餅、這些群山，不出十年都能壯大發展。