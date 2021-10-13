總統將表態反罷免3Q 朱立倫：跟毒品、肇逃站在一起？
總統蔡英文預計將對台灣基進黨立委陳柏惟罷免案表態，國民黨主席朱立倫今（13）日質疑，蔡總統要跟毒品、賭博、肇逃站在一起？對於刪Q只有是非、對錯，沒有政黨之別，國民黨很多民代都會自動自發到台中海線屯區，呼籲所有民眾下週六站出來投票，共同罷掉一位肇逃的立法委員。
記者余祥／台北報導
2021-10-13 14:45:46
朱立倫說，他要請蔡總統思考一下，現在是全民共同反毒、反賭、反肇逃，陳柏惟不但品德不佳，又不認真努力，過去涉嫌賭博、肇逃，同時還主張要開放大麻、開放毒品，蔡總統的主張又是什麼？要跟毒品、賭博站在一起嗎？
朱立倫強調，對於刪Q只有是非、對錯，沒有政黨之別，應該共同來反賭、反毒、反肇逃。至於罷免案，以地方力量為主，但若有需要幫忙的，國民黨一定全力以赴，當然，國民黨有很多民意代表，包括他本身都會自動自發到台中海線屯區，呼籲所有民眾出來投票，罷掉一位毒賭肇逃的立法委員。
媒體詢問，孫文學校總校長張亞中教授號召黨員入黨，目前進度看起來不錯，會不會認為張在另立黨中央？朱立倫說，現在全黨各地大家都在號召黨員入黨，不管是任何一位，包括張教授在內，呼籲黨員入黨都是好事。號召黨員入黨就是認同同舟計畫，呼籲大家一起回到國民黨，加入國民黨。