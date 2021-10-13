台積電熊本設廠日本最高將補助千億　日相岸田文雄未否認

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報導指出，半導體受到美中對立影響，導致供應鏈出現混亂，日本出於加強經濟安全保障的觀點，從去年以來就積極邀請台積電，也讓台積電決定，繼在美國和中國之後，將第三個海外投資目的地選在日本。
報導指出，工廠將會建於熊本縣菊陽町的SONY影像感測器工廠的鄰近地點，計劃於2024年度投入運行，生產用於相機影像感測器、車用晶片，以及其他半導體產品。
報導中提到，日本政府認為從經濟安全保障的觀點出發，生產尖端半導體的國內基地不可或缺，並計劃在10月底眾議院選舉後進行編制的2021年度補充預算案，列入數千億日圓預算作為對台積電設廠的補助。不過在先前日本政府從未給一家海外企業提供如此鉅額的産業支援。
在這種情況之下，為了避免因以稅金補助外資企業遭到批評，日本政府積極協調，讓SONY和電裝等日本企業參與。若是以多家日本企業向新工廠出資，就能避免只向台積電注入稅金的事態。
針對日本政府將高額補助台積電設廠，日本首相岸田文雄近日到《東京電視台》的財經節目接受專訪時表示，「從經濟安全保障的觀點來看非常重要，日本政府將會給予支持」，並指出半導體對於日本來說是非常重要的產品，要確實在國內確保供應鏈。
岸田進一步表示，今年內將推出經濟對策，其中包含補助在日本國內建設半導體生產據點的企業。
不過日媒報導也指出，台積電有著遙遙領先的專業知識與徹底的利益管理，至今幾乎沒有與其他企業合資經營製造廠，是業界出名「最不喜歡合資的企業」，就連去年在美國設新廠，也是台積電單獨出資。因此SONY等日企能投資台積電到何種程度，也成為關注焦點。