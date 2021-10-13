COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台積電熊本設廠日本最高將補助千億　日相岸田文雄未否認

▲台積電將與SONY合作在熊本設廠。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電將與SONY合作在熊本設廠。（圖／NOWnews資料照片）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-13 14:46:36

全球半導體短缺問題持續，日媒報導指出，全球晶圓代工龍頭台積電將與日本科技大廠SONY合作，在日本熊本縣投資8000億日圓（約台幣1984億元）設廠，且日本政府還打算補助巨額資金，引發日本媒體討論。日本首相岸田文雄近日在節目上，不否認這項消息，並表示這對日本經濟安全保障至關重要。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《日本經濟新聞》報導，台積電確定將與SONY在日本熊本縣共同建設半導體新工廠，總同資額達到8000億規模，日本政府預計最高補助總投資額一半、至少超過千億的規模，由於日本政府向海外企業資助鉅額實屬罕見，預料未來將掀起波折。

報導指出，半導體受到美中對立影響，導致供應鏈出現混亂，日本出於加強經濟安全保障的觀點，從去年以來就積極邀請台積電，也讓台積電決定，繼在美國和中國之後，將第三個海外投資目的地選在日本。

報導指出，工廠將會建於熊本縣菊陽町的SONY影像感測器工廠的鄰近地點，計劃於2024年度投入運行，生產用於相機影像感測器、車用晶片，以及其他半導體產品。

報導中提到，日本政府認為從經濟安全保障的觀點出發，生產尖端半導體的國內基地不可或缺，並計劃在10月底眾議院選舉後進行編制的2021年度補充預算案，列入數千億日圓預算作為對台積電設廠的補助。不過在先前日本政府從未給一家海外企業提供如此鉅額的産業支援。

在這種情況之下，為了避免因以稅金補助外資企業遭到批評，日本政府積極協調，讓SONY和電裝等日本企業參與。若是以多家日本企業向新工廠出資，就能避免只向台積電注入稅金的事態。

針對日本政府將高額補助台積電設廠，日本首相岸田文雄近日到《東京電視台》的財經節目接受專訪時表示，「從經濟安全保障的觀點來看非常重要，日本政府將會給予支持」，並指出半導體對於日本來說是非常重要的產品，要確實在國內確保供應鏈。

岸田進一步表示，今年內將推出經濟對策，其中包含補助在日本國內建設半導體生產據點的企業。

不過日媒報導也指出，台積電有著遙遙領先的專業知識與徹底的利益管理，至今幾乎沒有與其他企業合資經營製造廠，是業界出名「最不喜歡合資的企業」，就連去年在美國設新廠，也是台積電單獨出資。因此SONY等日企能投資台積電到何種程度，也成為關注焦點。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀