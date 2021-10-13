批蘇貞昌蠻橫、無理　朱立倫要求蘇揆道歉、下台

針對行政院長蘇貞昌昨日備詢時回應國民黨立委鄭麗文：「不會像你們袂見笑」，引發爭議。國民黨主席朱立倫今（13）日批蘇貞昌蠻橫、無理，用污辱國會議員、污辱女性的方式答詢，這是全民完全無法接受的！不但嚴重傷害國會的尊嚴，更是對全體女性同胞的污辱。他再次強力地呼籲立法院，包括院長與副院長、國民黨黨團與民進黨黨團與各黨團，捍衛國會尊嚴，千萬不要因為黨派之別，而去袒護污辱國會、立法委員質詢職權的院長。
記者余祥／台北報導
2021-10-13 15:00:14
朱立倫表示，這幾天，他看到立院黨團努力監督失能、失職的民進黨與行政院，不管在立法院是用質詢的方式，或是各種議事規則的方式，甚至是比較強力的抗爭，都是為了民眾、為了台灣、為了中華民國。
朱立倫說，昨天，很不幸地，國民黨立委鄭麗文對行政院院長質詢，在質詢的過程當中，如果完整去看質詢的內容，鄭麗文的質詢非常有深度、內容，強力地代表民意來對中華民國的國防安全、民眾所期待的和平安全做出許多具體的質詢跟建議，但是，卻看到一位蠻橫、無理的行政院院長！用最污辱國會議員、污辱女性的方式在答詢，這是全民完全無法接受的！
朱立倫表示，對於當著全民的面，公然用污辱性字眼辱罵國會議員、辱罵女性議員的閣揆，不但應該道歉，更沒有資格擔任閣揆，應該要下台負責！蔡英文總統，身為女性可以容許一位女性國會議員在立法院殿堂受到這樣的污辱嗎？在立法院可以任何的爭辯，但不應該用這樣惡意、情緒化，甚至帶有污辱性的字眼辱罵女性國會議員。