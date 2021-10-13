傳說對決GCS邁入季後賽 ONE、MOP、MAD、HKA爭總決賽門票

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Garena 傳說對決

》2021 GCS 夏季職業聯賽經過二個月的例行賽事後，由四支隊伍（按名次）－ONE Team Esports （ONE）、Most Outstanding Player （MOP）、Hong Kong Attitude （HKA）、MAD Team（MAD）晉級季後賽，季後賽將於本周10月16日至18日開打，由四支隊伍將進行BO7雙敗淘汰賽，最終獲勝的兩支隊伍將晉級10/31的總冠軍賽。

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ONE 在本季補強新隊員後，成績異軍突起。以十戰九勝的超優異成績坐穩例行賽第一寶座，上季冠軍MOP以及HKA則在第二輪例行賽小遇亂流，排名位居第二與第三。另一方面，MAD在第二輪補強了兩位世界冠軍選手Yuzon以及Kato後， 幫助隊伍搶下最後一張季後賽門票。老牌隊伍Flash Wolves（FW）以及 本季新血 BIKERTOPIA ESPORTS（BRO）仍未能迅速適應新版本的傳說戰場，例行賽止步第五名以及第六名。

第二輪例行賽ONE持續給予各隊「狂暴式」的壓制，不管是單線的對決或是團體對抗，ONE五位選手都展現強大的火力，在第二輪結算後，ONE的選手更橫掃了五路線的最佳陣容，被各界譽為本季最有冠軍實力隊伍。ONE將在季後賽首場對上MAD，過去MAD教練RN曾經帶領過隊伍上演過「老四傳奇」，從例行賽第四名一路過關斬將最後奪得總冠軍。這次能否再度上演「老四逆襲」，或ONE將會持續主宰戰場拿下冠軍寶座。

MAD 、HKA、MOP、ONE四支隊伍將在本周進行BO7的雙敗淘汰賽，最終獲勝的兩支隊伍可前進10/31(六)的總冠軍戰。

季後賽賽程