疫情警戒是否降級？侯友宜提關鍵指標

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侯友宜表示，全球疫情雖有舒緩，但Delta病毒仍肆虐各地，尤其目前台灣的境外移入個案皆為Delta病毒，務必戒慎恐懼、阻絕於境外，以免國內疫情再度升溫；全球完整接種兩劑疫苗達60%以上的國家比比皆是，像新加坡兩劑疫苗覆蓋率達78%，每天仍有3000例確診個案。
侯友宜說，國內疫苗兩劑完整接種率仍低，新北市僅17%，呼籲近日疫苗陸續抵台，請民眾盡速接種疫苗，唯有提升疫苗覆蓋率，才能有效提高保護力；此外，近期除少數幾乎不具傳染力的零星舊案外，無新增個案，但仍有境外移入個案，請大家務必落實勤洗手、戴口罩及保持安全社交距離等防疫措施。
至於未來新北市是否放寬限制或警戒降級？侯友宜表示，國內疫苗覆蓋率及全球疫情是否緩和，是兩項最重要指標，只有盡速提升疫苗的接種率，嚴格落實「阻絕於境外、管控於境內」，加上國內醫療量能支撐，才能讓民眾回到新型態安全生活模式。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。