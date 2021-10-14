為戲吃苦頭！曾之喬殺青身體出狀況 休息3個月才復原
由曾之喬、傅孟柏、顏毓麟、鄭元暢、柯佳嬿、鍾欣凌、郭書瑤主演的新戲《無神之地不下雨》今（13）日舉辦首映會，曾之喬與傅孟柏劇中上演「末日人神戀」，飾演「雨之神」的傅孟柏，拍戲走到哪水車就開到哪，讓身為「凡人」的曾之喬吃足苦頭，歷經113天的拍攝完成後，曾之喬狂冒痘痘、身體狀況變得不太好，去看醫生被說濕氣太重，讓她花了足足3個月休息養身。
娛樂中心/綜合報導
2021-10-14 09:10:00
而郭書瑤所飾演的「梳理女神」，與「智慧之神」顏毓麟是一對永世夫妻，個性迥異的兩人，一見面就吵鬧不休。她開玩笑虧顏毓麟：「可能因為角色中他是個害怕加會閃躲老婆的老公，所以我們完全沒有默契可言。」郭書瑤在劇中面對工作一絲不苟，她直說：「這次最挑戰的，是我只拿到有我要演出部分的劇本，所以表演很不容易。導演在現場就說，妳就演一個好像知道又好像不知道的樣子！」
柯淑勤飾演曾之喬的奶奶「巴奈」，劇中她素顏上陣，笑稱「很是自在」，為了符合角色更自然而然地駝背演出，劇中她也需要講阿美族語，柯淑勤說：「族語很難學，就是現學現賣。」她盛讚新銳導演洪子鵬的執導實力，「覺得導演超級讚，年輕有為，潛力無窮，從他身上看到台劇未來的希望！」《無神之地不下雨》10月17日起，每週日晚間10點在愛奇藝國際站首播，華視同日晚間9點首播；八大戲劇台於10月23日起，每週六晚間8點首播。（編輯：薛羽彤）