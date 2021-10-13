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NBA／三巨頭合體仍失利　湖人不敵勇士慘吞熱身賽5連敗

▲「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者謝承軒/綜合報導

2021-10-13 15:49:51

洛杉磯湖人今(12)日在主場以99:111不敵勇士，儘管勇士Draymond Green、Stephen Curry等主力都掛免戰牌，再加上湖人「三巨頭」Anthony Davis、LeBron James、Russell Westbrook合體出賽卻未能替湖人在熱身賽開胡。

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湖人「三巨頭」今日首次合體出賽，只打三節Anthony Davis 20分6籃板， Russell Westbrook 10分、10個籃板和6次助攻，「詹皇」LeBron James 17分、6個籃板和4次助攻，同時今年熱身賽LeBron也創下熱身賽平均得22.3分的最低紀錄。

勇士部分Jordan Poole下場19分鐘14投7中拿下18分5個籃板，Damion Lee三節打完16分9個籃板。

雙方前面兩節互有消長，直到第三節湖人雖一度領先11分，但James下場後逐漸被勇士超越。最後一節湖人只派出替補球員應戰，而勇士球員均衡發揮占上風並逐漸拉開，末節靠著Avery Bradley關鍵5分以及Mychal Mulder的兩顆三分球，讓湖人最後2分半一分未得由勇士拿下勝利。

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