水保局揭曉「水土精靈代言人」 將協助宣導水土保持觀念

農委會水土保持局臺中分局首次舉辦「水、土精靈小小形象代言人」徵選活動，有來自全臺9縣市15組學童競逐，經過線上人氣票選及專業評審，由新北市坪林國小小2女生王羽喬獲選水精靈代言人，另來自雲林縣國小學童張耀鵬及陳耀亮同獲土精靈代言人，由水保局台中分局長邱啟芳，親自頒發獎狀及5000元圖書禮券表揚。





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邱啓芳分局長表示，水精靈、土精靈為臺中分局吉祥物，經常深入校園宣導水土保持觀念，受疫情影響，分局反向思考，今年改舉辦「水、土精靈小小形象代言人」選拔活動，由參賽者自拍影片，分享水土保持觀念外，也展現吉祥物舞蹈、歌曲或服裝設計等創意，獲得熱烈迴響。





▲水保局台中分局舉辦水土精靈形象代言人選拔，由新北市坪林國小小2女生王羽喬獲選水精靈代言人。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.13)

所有參賽者及作品，經過網路人氣票選及評審會議選拔，由新北市坪林區坪林國小2年級女學生王羽喬，以環保素材創作服裝，搭配可愛的水精靈唱跳，活潑形象不僅讓她獲選水精靈小小形象代言人，更成為網路人氣票選的「人氣王」。





土精靈小小形象代言人，由雲林縣水林鄉中興國小5年級張耀鵬及6年級陳耀亮獲選，兩人在老師的指導下扮演大樹及小鳥，透過戲劇傳遞土精靈保土育水的重要性。





值得一提的是，雲林中興國小全校學生僅有22人，獲知台中水保局舉辦小小精靈代言人選拔活動，全校師生分工合作，協助製作布景、編寫劇本及拍攝等，把握學生上台表現機會。最後終能脫穎而出，二名學生最要感謝吳俊達老師熱心指導，張耀鵬說，「老師辛苦了，禮券當然要全部給老師」。





台中水保局表示，水、土精靈小小形象代言人，將在不影響課業的情況下，協助該局宣導水土保持的觀念，頒獎後，3人即與水、土精靈吉祥物即到里山倡議示範區的豐原公老坪旱溪自然生態園區，拍攝「水土精靈出任務–守護水資源」宣導短片。









