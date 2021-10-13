店家看過來！紙本五倍券10／15起開放兌領 4大注意事項
民眾已陸續領到紙本五倍券並進行消費，而收五倍券的店家，自今（2021）年10月15日至明年6月30日可開始兌領，而且兌領程序比去年三倍券更簡化。財政部表示，店家只須在「金融機構兌領單」據實填寫營業人名稱、營利事業統一編號、負責人姓名（也可以蓋發票章替代），並提供存（匯）入金融機構帳號，即可輕鬆完成兌領，無須再逐張填寫紙本券背面資料。
記者顏真真/台北報導
2021-10-13 16:24:52
財政部指出今年紙本五倍券兌領，店家有4大事項要注意。首先，有統一編號的所有店家，可直接到全國60家兌付金融機構，辦理兌領，包括銀行、郵局、農漁會、信用合作社等共超過6,200個服務據點，只須填好五倍券兌領單交給櫃檯人員，兌付金融機構就會將兌領款項直接存（匯）入同戶名的帳戶內。
有統一編號的獨資店家，可選擇將兌領款項存（匯）入負責人帳戶，但需要提供商業登記或稅籍登記證明。至於沒有統一編號的店家，可以委託商圈組織、市場或攤販集中場(區)管理組織、產業公(協)會或職業工會等協助兌領；由受委託組織到兌付金融機構，將填好兌領單交給櫃檯人員，辦理兌領後存（匯）入帳戶，再由受託組織轉發（匯）給店家。
無法委託代領的自營作業者，如有投保職業工會，財政部提醒可由本人攜帶身分證件及存（匯）款帳戶資料，到8大公股銀行包括台灣銀行、土地銀行、兆豐銀行、合作金庫、第一銀行、彰化銀行、華南銀行、台灣中小企銀各地超過1300家分行辦理兌領；新加入工會者，請另持繳納入會費證明，經銀行確認職業工會會員身分後，即可直接兌付存（匯）入本人帳戶。財政部強調，金融機構提供簡單、安全、便捷的五倍券兌付服務，而且免收手續費，店家可安心全力拼經濟。