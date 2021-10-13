又有98！藝fun券首波抽籤出爐 81萬幸運得主看過來
▲今（13）日共有1029萬8678人，分為數位839萬9798人、紙本189萬8880人符合第一波抽籤資格。（圖／翻攝自文化部臉書）
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▲今（13）日共有1029萬8678人，分為數位839萬9798人、紙本189萬8880人符合第一波抽籤資格。（圖／翻攝自文化部臉書）
記者黃仁杰／台北報導
2021-10-13 16:24:08｜ 2021-10-13 16:28:27
配合行政院振興五倍券，文化部加碼推出每份600元，共300萬份的藝FUN券，自9月22日起開放登記至10月8日第一波登記截止日，共有1108萬2770人登記，扣除本週已獲得國旅券、i原券、農遊券者，今（13）日共有1029萬8678人，分為數位839萬9798人、紙本189萬8880人符合第一波抽籤資格。結果抽出654,167份數位券、162,707份紙本券，合計816,874份藝FUN券得主。
文化部指出，300萬份藝FUN券得主，自今（13）日起，於每周三下午共四周時間抽出，第一至三周採抽取身分證號末兩碼數字，數位券、紙本券分別依序抽出中籤號碼，直到累積達數位券60萬份、紙本券達15萬份，即停止抽籤的方式辦理，第四周則會以300萬份扣除前三周累積中籤後的份數進行抽籤。 今日第一梯次抽籤，在旭婷聯合法律事務所律師劉師婷見證下，由文化部政務次長李靜慧、主持人視網膜自樂透機內00~99共100個數字，依序抽出數位券中籤號碼96、15、07、30、73、98、19、11；紙本券中籤號碼39、37、23、36、79、08、14、75。經統計最後抽籤結果，共有654,167名數位券、162,707名紙本券，合計共816,874名成為首波藝FUN券幸運得主。 ▲紙本券中籤號碼39、37、23、36、79、08、14、75。（圖／文化部提供） 文化部政務次長李靜慧也表示，今天抽中藝Fun券的「98」幸運兒都是沒有登記國旅券的，幸運兒只有勾選藝Fun券，所以才會留到現在被抽出，並不會重複，「他（藝Fun券98幸運兒）根本沒有在昨天的國旅券的那個池子裡，他沒有被抽到」。 ▲數位券中籤號碼96、15、07、30、73、98、19、11。（圖／文化部提供）
文化部表示，已於10月8日前完成登記藝FUN券抽籤、身分證號後2碼符合中籤號碼，且本週未獲得國旅券、i原券、農遊券者即為中籤者。中籤者也將於明（14）日上午8:30後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。第一波數位藝FUN券中籤者，可自10月20日下午2點起，下載「藝FUN NEXT APP」登入後，即可成功領取；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。