女星收藏前任發霉、長蟲私物！樂當「遺物儲藏室」

Lara梁心頤推出新歌《再也沒有你》，邀來陳勢安合作，MV呈現出別離後悲傷情感，而MV中，女主角不捨前任，吻別前任喝過杯子，讓Lara也分享以前自己收藏前任各種遺物發霉長蟲，但現在的她已學會斷捨離，也下定決心斷渣男。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-13 22:00:00
MV以許多生活細節，串起關於生命中各種「分離」的篇章，Lara憶母親過世前到醫院健康檢查，電話上碎唸希望女兒們陪同，通常習慣掛電話前都會說「I LOVE YOU」的Lara，為了趕著去工作匆匆掛斷，沒想到這一通掛斷的電話，成為Lara心中最大的遺憾。受訪時她提到：「很多時候失去是日常，所以我們更要珍惜當下，創造美好的回憶。」尤其疫情期間，除了好好照顧身體健康，希望每個人都要珍惜當下不留遺憾。
而在MV中，女主角不捨前任的「遺物」，吻別前任喝過的杯子，讓Lara有感而發，提到過去的自己是一個「遺物儲藏室」，會把前任的東西都留著；前陣子因疫情有空整理家裡，發現留著10年前初戀男友送給她的T-Shirt卡片、與前任喝過的紅酒軟木塞、一起去沙灘裝的海水瓶，與前任的合照等， 但因為潮濕，導致這些物品都發霉長蟲了。
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