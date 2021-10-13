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女星收藏前任發霉、長蟲私物！樂當「遺物儲藏室」

▲Lara梁心頤收藏前任發霉、長蟲的私人物品。（圖／新湃傳媒提供）
▲Lara梁心頤收藏前任發霉、長蟲的私人物品。（圖／新湃傳媒提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-13 22:00:00

Lara梁心頤推出新歌《再也沒有你》，邀來陳勢安合作，MV呈現出別離後悲傷情感，而MV中，女主角不捨前任，吻別前任喝過杯子，讓Lara也分享以前自己收藏前任各種遺物發霉長蟲，但現在的她已學會斷捨離，也下定決心斷渣男。

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MV以許多生活細節，串起關於生命中各種「分離」的篇章，Lara憶母親過世前到醫院健康檢查，電話上碎唸希望女兒們陪同，通常習慣掛電話前都會說「I LOVE YOU」的Lara，為了趕著去工作匆匆掛斷，沒想到這一通掛斷的電話，成為Lara心中最大的遺憾。受訪時她提到：「很多時候失去是日常，所以我們更要珍惜當下，創造美好的回憶。」尤其疫情期間，除了好好照顧身體健康，希望每個人都要珍惜當下不留遺憾。

▲Lara梁心頤被阿Ken逗樂。（圖／新湃傳媒提供）
▲Lara推出新歌《再也沒有你》。（圖／新湃傳媒提供）
而在MV中，女主角不捨前任的「遺物」，吻別前任喝過的杯子，讓Lara有感而發，提到過去的自己是一個「遺物儲藏室」，會把前任的東西都留著；前陣子因疫情有空整理家裡，發現留著10年前初戀男友送給她的T-Shirt卡片、與前任喝過的紅酒軟木塞、一起去沙灘裝的海水瓶，與前任的合照等， 但因為潮濕，導致這些物品都發霉長蟲了。

▲Lara梁心頤收藏前任發霉、長蟲的私人物品。（圖／新湃傳媒提供）
▲Lara梁心頤收藏前任發霉的T-Shirt卡片。（圖／新湃傳媒提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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