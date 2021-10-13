柯文哲放低姿態也沒用！熊好券預算卡關確定順延

為了振興疫情後的台北經濟，台北市長柯文哲日前宣布，推出「熊好券」北市消費券方案，不過卻因為預算問題在議會卡關，至今尚未審核通過。而今（13）日財政建設委員會再度針對預算案進行審查，雖然委員會通過審議，但能夠對提案有權力二讀的大會已經宣布散會，再加上下週原本預計召開大會的時間，也改為台北市長柯文哲的針對預算的專案報告，因此熊好券預算案最快也要等到兩週後才有機會能夠過關。
記者丁上程／台北報導
2021-10-13 16:25:39
由於原訂下週三即將召開大會進行相關法案的一讀會及二讀會，因為台北市長柯文哲要進入議會針對預算案進行專案報告，因此暫停召開一次，因此若是今日的財政建設委員會未通過熊好券預算墊付案的審議，最快就要等到兩週後才能再度闖關。而原訂今日上午要召開的財建委員會例行會議，因為出席人數未達法定人數，因此流會。不過為保留審議空間，身為召委的市議員楊靜宇則宣布下午再開。
而中午12時，台北市長柯文哲也前往議會，向國民黨團報告此會期的預算案以及重大法案。而在致詞後也針對熊好券墊付案一路以來的爭議，向國民黨議員們道歉。不過過程中僅針對「過程當中有解釋不清、說明不好的地方，還是要表達抱歉」，最後也向議會喊話，希望能盡快通過預算，因為整個政策推動還是需要一點時間。不過柯文哲並未針對「甩鍋議會」一事進行說明。
而下午的會議也因人數足夠而順利召開，多數議員對於該墊付案都抱持著同意的態度，不過各方議員在針對墊付案的「附帶決議」中有不同意見，因此花了1個小時40分鐘左右的時間進行討論。不過在討論過程中，議場中的一讀二讀大會也持續召開，在財建委員會議結束前，議長陳錦祥即宣布散會，雖然最終財建委員會同意讓熊好券預算墊付案送交大會同意，不過因為已經散會的緣故，最快要等到兩週後才能再審議。
台北市副市長黃珊珊今日下午表示，如果這週無法通過預算，北市方面仍舊會尊重議會的程序，但針對熊好券登記預約的部分，會提前進行截止，並且在議會通過預算墊付案後，再進行抽籤的相關程序。