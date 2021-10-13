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魏如萱生日曝喜訊！樂吐心裡話「完成約定」

▲魏如萱將在12月11日、12日於台北小巨蛋舉辦「HAVE A NICE :DAY」巡迴演唱會。（圖／何樂音樂提供）
▲魏如萱將在12月11日、12日於台北小巨蛋舉辦「HAVE A NICE :DAY」巡迴演唱會。（圖／何樂音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-13 17:35:00

魏如萱原先要在7月10日、11日於台北小巨蛋舉辦「HAVE A NICE :DAY」巡迴演唱會，因為疫情關係延期，今（13）日她所屬的好多音樂公布喜訊，演唱會將在12月11日、12日舉行，已購票粉絲可持原票券入場，無需更換票券，若因日期異動無法參與者，可於10月22日前至KKTIX售票系統辦理退票，提供全額退費。

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經過全民抗疫努力之後，現在疫情較趨平穩，接下來魏如萱每周都有演出和工作進行，日前拿到台北小巨蛋12月的檔期時，她很欣慰和開心：「非常期待，可以依約完成與歌迷的約定，在小巨蛋和大家見面！」魏如萱在生日當天預告台北小巨蛋強勢回歸，從專輯發行到現在，她首次經歷了將近5個月長的宣傳期，對她來說，這是從來沒有過的，主因當時正撞疫情，宣傳工作歷經停擺後，改為線上模式，企畫作業也因疫受影響，宣傳期段拉得好長，好不容易宣傳終告一段落，卻因演唱會宣布重啟，而將再打開「微宣傳」的模式，創下她史上最長宣傳期紀錄。

▲魏如萱宣布台北小巨蛋演唱會重啟。（圖／好多音樂提供）
▲魏如萱的台北小巨蛋演唱會重啟。（圖／好多音樂提供）
魏如萱在一年一度的重要日子裡，也不忘許下生日願望，第一個願望是希望在演唱會來臨前，「再瘦一點，保持健康」，第二個願望則是「兒子聽話，媽就開心」，第三個生日願望則依習俗深許放在心底。

▲魏如萱宣布台北小巨蛋演唱會重啟。（圖／好多音樂提供）
▲魏如萱分享生日願望。（圖／好多音樂提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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