魏如萱生日曝喜訊！樂吐心裡話「完成約定」

魏如萱原先要在7月10日、11日於台北小巨蛋舉辦「HAVE A NICE :DAY」巡迴演唱會，因為疫情關係延期，今（13）日她所屬的好多音樂公布喜訊，演唱會將在12月11日、12日舉行，已購票粉絲可持原票券入場，無需更換票券，若因日期異動無法參與者，可於10月22日前至KKTIX售票系統辦理退票，提供全額退費。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-13 17:35:00
經過全民抗疫努力之後，現在疫情較趨平穩，接下來魏如萱每周都有演出和工作進行，日前拿到台北小巨蛋12月的檔期時，她很欣慰和開心：「非常期待，可以依約完成與歌迷的約定，在小巨蛋和大家見面！」魏如萱在生日當天預告台北小巨蛋強勢回歸，從專輯發行到現在，她首次經歷了將近5個月長的宣傳期，對她來說，這是從來沒有過的，主因當時正撞疫情，宣傳工作歷經停擺後，改為線上模式，企畫作業也因疫受影響，宣傳期段拉得好長，好不容易宣傳終告一段落，卻因演唱會宣布重啟，而將再打開「微宣傳」的模式，創下她史上最長宣傳期紀錄。
魏如萱在一年一度的重要日子裡，也不忘許下生日願望，第一個願望是希望在演唱會來臨前，「再瘦一點，保持健康」，第二個願望則是「兒子聽話，媽就開心」，第三個生日願望則依習俗深許放在心底。
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