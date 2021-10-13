鄭麗文稱不敢爭取核子動力潛艦　民進黨揭打臉馬英九

針對國民黨立委鄭麗文批評政府連核子動力潛艦都不敢爭取，民進黨發言人顏若芳今（13）日回應，民進黨對於國防有決心，也實際付諸行動來捍衛家園，反倒是國民黨一直杯葛武器國造和軍購預算。此外，鄭麗文可能也忘記前總統馬英九在2015年曾說過，「台灣並不需要核潛艦」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-13 16:44:03
顏若芳表示，鄭麗文提到的潛艦案，過去民進黨政府就曾提出潛艦軍購預算，但卻在2004至2006年間，被國民黨用多數優勢杯葛了69次，這些事情國內外媒體都曾報導過；在2020年前主席江啟臣任內，國民黨立委也提案凍結潛艦國造預算，國民黨這些年阻擋的國防相關預算，列都列不完。
顏若芳進一步說，除了擋軍購和國防預算外，國民黨還提名去對岸聽國歌的退將吳斯懷擔任立委；馬英九說台灣前途由「兩岸人民」共同決定；現任主席朱立倫對於習近平說「為國家謀統一」時也不敢吭聲，國民黨的兩岸論述總是與對岸唱和，難怪造成國際誤解。
顏若芳說，鄭麗文對國民黨種種「投降行為」，全都視而不見，反而指責努力充實國防的民進黨政府「會先投降」，不知道曾任國民黨文傳會主委的她，是失憶還是不願想起？這些都顯示國民黨自稱戰鬥藍，只會內鬥卻對於抵抗外部壓力毫無作為，根本是亂鬥藍。