有溫度的服務！台灣服務業大評鑑　中信銀奪國銀金牌獎

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其實，主辦單位在動員神秘客前往中信銀行稽查時也發現，行員貼心服務無所不在，客戶離開座位後，清潔人員立刻以酒精消毒擦拭座椅；當行員無法直接回答客戶問題時，鄰櫃同仁也會立即介入協助，禮貌周到避免客戶負面感受；另外分行主管熱忱巡視、親切關懷，隨時釐清客戶抱怨誠懇致歉，中信銀行以客戶全旅程的細膩服務，奪得本國銀行業金牌獎。
不僅如此，面對數位金融時代與疫情影響，客戶越來越偏好零接觸理財服務，中信銀行過去3年整體交易量成長1.3倍，臨櫃交易僅成長11%，為升級客戶來行體驗，更推出Apple Business Chat創新金融服務，發展Banking Everywhere金融生態圈，透過Apple行動裝置的Messages應用程式，讓客戶進入分行手中iPhone馬上變成取號機、寫字檯、叫號機，大幅節省客戶辦理時間，未來還能幫客戶搜尋分行附近的商店優惠，進一步帶動在地生態圈發展。
值得注意的是，中信銀行中山分行協理陳緁琤也拿下2021「台灣服務業大評鑑」服務尖兵殊榮。陳緁琤表示，「同理心」是她管理的最大原則，分行大廳就像家裡客廳，是展現「家」的精神、提供零距離服務的場域。因為防疫規範必須全程戴口罩，難以笑臉迎人，她因此要求同仁眼神更要親切，建議女性同仁帶點眼妝、男性同仁頭髮梳高露出額頭，展現精神奕奕，讓客戶感受賓至如歸。
為了更貼近客戶、提升服務品質，每日平均有3.7萬人次至全台152家分行辦理業務的中信銀行，，也將分行主管工作櫃檯移至大廳，不僅方便協助客戶，還能透過歷練豐富的主管協助防止詐騙，積極保護客戶資產，同時也將資深櫃員轉型為「金融服務專員」，專責提供大廳服務，協助客戶臨櫃前檢視文件與證件，避免客戶慌亂與不安，大廳服務人員滿意度年年高達90%以上。