COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

缺工缺貨釀供應鏈大危機　秋冬食品購買困難

▲受到疫情影響，衝擊民生用品生產供應鏈，物資短缺。圖為科羅拉多州丹佛市商店內衛生捲紙被搶購一空。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到疫情影響，衝擊民生用品生產供應鏈，物資短缺。圖為科羅拉多州丹佛市商店內衛生捲紙被搶購一空。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-13 17:19:13

到量販店買餅乾零食，再拿上幾罐飲料回家度過悠閒的假期，是現代不少人的生活一環。不過近來全球面臨缺工問題，更影響了商品生產以及運送，有分析師指出，若消費者想要像往年一樣，購買糖果、零食、餅乾、飲料及冷凍食品，可能會碰上選擇項目大減，或是商場實施限購令的情況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNN》報導，目前有多家全國最大的食品製造商紛紛向市場表示，因為缺工、物價上漲以及供應鏈壅塞等因素，必須限量供應。像是家樂氏（Kellogg）、Rice Krispies Treats、Sour Patch Kids，還有McCormick美食調味料等商品，產量都無法滿足市場需求。有部分供應商還告訴賣場，取消這些商品的促銷活動，以及在假期中的更多促銷活動，這樣產品才不會太快從商店貨架上消失。

限量供應措施意味著即使接近年底假期，商店仍無法滿足所有顧客的需求，消費者可能無法找他他們想要的產品。分析指出，尤其以小眾的食品和調味料更容易出現缺貨的情況。消費者仍有許多選擇，但是食品商會專心生產自己的核心商品，對於銷量不多的商品就進行減產。

加州連鎖超市Bristol Farms負責行銷的副董霍華德（Steve Howard）表示，在今年剩下的兩、三個月，主要食品和消費品製造商將會減少部分商品的供應，「這將成為零售商的挑戰」。該超市目前也趕著在假期之前進行備貨、增加庫存，而這種情況在先前從未見過。

零售商的缺貨問題雖不及新冠肺炎疫情爆發當時那麼顯著，但是目前供應也尚未恢復到大流行之前的水平。各大超市如好市多（Costco）及山姆會員店（Sam's Club）最近恢復了購買紙製品和清潔用品的限購令。

▲圖為科羅拉多州好市多先前在疫情期實行限購令。（圖／美聯社／達志影像）
▲因缺貨問題，各大超市如好市多最近恢復了購買紙製品和清潔用品的限購令。圖為科羅拉多州好市多先前在疫情期實行限購令。（圖／美聯社／達志影像）
市場機構IRI在調查全國主要超市、量販店、藥房和批發商店後發現，在截至10月3日的一周內，全國大約18%飲料、15%冷凍食品、16％零食、15%糖果及18%烘焙食品在全國已經銷售一空、沒有庫存。而在疫情之前，通常只有7%到10%的產品在貨架上缺貨。

IRI戰略分析業務總裁戴維（Krishnakumar Davey）表示，當供應緊張時，製造商通常會放棄比較冷門或是成本較高的產品。

業內人士指出，在供應短缺時，供應商會對產品配銷設限，通常不限於國內某一地區或是單一零售業者，而是全國性的實施分配以保護公司與供應商以及批發商的關係。但這樣的措施卻會為獨立超市帶來影響，在過去一年之間，獨立超市常質疑供應商偏心，優先供貨給大型業者，略過小店家。

線上大宗商品零售商Boxed的執行長黃介邇（Chieh Huang）表示，食品和日用品的供應已經進入新常態，線上商店的存貨也受到影響，但行業整體情況仍較去年同期理想。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀