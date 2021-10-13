缺工缺貨釀供應鏈大危機　秋冬食品購買困難

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限量供應措施意味著即使接近年底假期，商店仍無法滿足所有顧客的需求，消費者可能無法找他他們想要的產品。分析指出，尤其以小眾的食品和調味料更容易出現缺貨的情況。消費者仍有許多選擇，但是食品商會專心生產自己的核心商品，對於銷量不多的商品就進行減產。
加州連鎖超市Bristol Farms負責行銷的副董霍華德（Steve Howard）表示，在今年剩下的兩、三個月，主要食品和消費品製造商將會減少部分商品的供應，「這將成為零售商的挑戰」。該超市目前也趕著在假期之前進行備貨、增加庫存，而這種情況在先前從未見過。
零售商的缺貨問題雖不及新冠肺炎疫情爆發當時那麼顯著，但是目前供應也尚未恢復到大流行之前的水平。各大超市如好市多（Costco）及山姆會員店（Sam's Club）最近恢復了購買紙製品和清潔用品的限購令。
市場機構IRI在調查全國主要超市、量販店、藥房和批發商店後發現，在截至10月3日的一周內，全國大約18%飲料、15%冷凍食品、16％零食、15%糖果及18%烘焙食品在全國已經銷售一空、沒有庫存。而在疫情之前，通常只有7%到10%的產品在貨架上缺貨。
IRI戰略分析業務總裁戴維（Krishnakumar Davey）表示，當供應緊張時，製造商通常會放棄比較冷門或是成本較高的產品。
業內人士指出，在供應短缺時，供應商會對產品配銷設限，通常不限於國內某一地區或是單一零售業者，而是全國性的實施分配以保護公司與供應商以及批發商的關係。但這樣的措施卻會為獨立超市帶來影響，在過去一年之間，獨立超市常質疑供應商偏心，優先供貨給大型業者，略過小店家。
線上大宗商品零售商Boxed的執行長黃介邇（Chieh Huang）表示，食品和日用品的供應已經進入新常態，線上商店的存貨也受到影響，但行業整體情況仍較去年同期理想。