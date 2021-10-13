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拍畢業紀念照是否可脫口罩？新北：違反防疫指引

▲新北市副市長劉和然表示，按照目前的防疫指引，在校園裡只有飲食喝水才能脫口罩。（圖／新北市政府提供）
▲新北市副市長劉和然表示，按照目前的防疫指引，在校園裡只有飲食喝水才能脫口罩。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-10-13 17:37:59

疫情趨緩，但有民眾質疑幼稚園拍攝畢業的團體照標準不一，脫下口罩拍照是否違規？新北市副市長劉和然表示，按照目前的防疫指引，在校園裡只有飲食喝水才能脫口罩，而隨疫情的穩定，會滾動檢討相關的防疫作為。

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劉和然今（13）日指出，按照目前校園的防疫指引，校園內只有喝水、飲食可拿下口罩，若幼兒園已經開始拍畢業紀念照，依規定的確是不能把口罩拿下來，將會提醒幼兒園遵守防疫的規定；因此，先階段若開始在拍畢業照的話，依據目前的防疫指引，是不能把口罩拿下來。

劉和然認為，距離明年畢業還有一段的時間，市府也會立即和中央反應，隨疫情持續的穩定，會滾動式的檢討，相關的防疫作為，也建議各校若沒有急迫性的話，可調整拍攝畢業照的時間；至於未來是否可能開放脫口罩拍畢業照，市府會盡速向教育部反應，提供更明確的規範。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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