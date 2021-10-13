前男友劈腿閨密！夏宇童親赴婚禮祝福 意外發現偷吃證據
藝人夏宇童近來與馬國畢、阿諾在羅時豐、小禎主持的節目《今晚開讚吧》上，分享他們過去那些比「被火車輾過」還痛苦的經歷。夏宇童回憶人生最痛苦的時刻，就是同時遭到男友和閨密背叛，她這位認識超過20年的閨密，在她和男友交往第3年時橫刀奪愛，起初因為閨密失戀，她擔心對方狀態不好、需要有人陪，便請男友也幫忙多加照應，沒想到卻埋下2人私通的種子。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-13 18:08:16
直到某天突然被提分手，夏宇童才嚇傻，當下男友找了各種藉口，到了最後一刻才願意坦承喜歡上別人，但她完全想不到這個人就是她最親近的閨密。而本想找閨密哭訴的夏宇童，卻撞見男友和閨密在一起的畫面，女生一見到她立刻哭倒在地求原諒，2人還在她面前說他們有多相愛，猶如八點檔的情節，活生生在她面前上演，但是最後也只能放手成全。
沒想到幾年後，女方主動打電話邀請夏宇童參加婚禮，表示他們可以走到最後全是因為她的放手，而相當重情的夏宇童，竟大方到場並送上超大包禮金，只是看著婚禮影片時，才發現2人某些出遊照的時間點，自己與男方根本還沒分手，她苦笑：「坐在那邊，我突然覺得好像真的有點被污辱的感覺。」