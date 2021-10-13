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賈靜雯放送深V性感曲線　張孝全慘淪「垃圾桶」腫起來了

▲賈靜雯（左圖）、張孝全一起出席知名珠寶品牌活動。（圖／Tiffany提供）
▲賈靜雯（左圖）、張孝全一起出席知名珠寶品牌活動。（圖／Tiffany提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-13 21:30:00｜2021-10-13 21:35:50

賈靜雯以以電影《瀑布》入圍本屆金馬獎「最佳女主角」，於今（13）日與張孝全一起出席知名珠寶品牌活動，她身穿寶藍色低胸禮服，展現曼妙身材，同時開心分享入圍心情。

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賈靜雯今天穿著低胸寶藍色禮服，辣秀事業線與天鵝頸，又因為禮服偏合身，更是讓她的性感S曲線完美展現，談到成為準影后的心情，她感謝能與許多優秀的演員一起表現，直言：「如果能拿獎，都是大家盡力的結果，其他的就不用多想了。」

▲賈靜雯、張孝全出席知名珠寶品牌活動。（圖／Tiffany提供）
▲賈靜雯辣秀好身材。（圖／Tiffany提供）
而許久沒在螢光幕前現身的張孝全，分享疫情期間都在家帶小孩，沒想到竟然變成了「垃圾桶」，小孩、太太吃不完的東西都往他那裡塞，還因此胖了10幾公斤，苦了之後要進組的他，所以只能靠做重訓、有氧運動恢復體型。

▲賈靜雯、張孝全出席知名珠寶品牌活動。（圖／Tiffany提供）
▲張孝全透露疫情期間胖了10多公斤。（圖／Tiffany提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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