CC2再次突破極限！《鬼滅之刃 火之神血風譚》創下新標準

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《鬼滅之刃 火之神血風譚》基本遊玩架構承襲了《火影忍者：終極風暴》系列的玩法，玩家將可以在單人模式「火之神血風譚」體驗到至劇場版「無限列車篇」的動漫劇情。記者本次則體驗到了「序章」、「最終選拔」、「沼鬼」、「淺草篇」等章節的內容。基本上，每個章節區分為「劇情」與「戰鬥」兩大部分，在「劇情」中，玩家可以從頭再一次的體驗動漫《鬼滅之刃》故事。
雖然說可以從頭體驗《鬼滅之刃》的動漫情節，但仍能看出 CC2 在這部分有先預設大部分玩家已經先了解劇情，因此在遊戲中的劇情描述上把細節精簡不少。因此如果是完全沒接觸過《鬼滅之刃》的玩家，是可以理解劇情大致走向沒問題，但如果想更理解劇情細節，建議還是回過頭補動畫或是漫畫。
回過頭來談本作中的章節安排，除了劇情之外，每一個章節大約會有1~2場的戰鬥，但這些戰鬥並不是直接就去打該篇章的最終 Boss 。以第一章「最終選拔」為例，玩家並不是看完劇情後直接挑戰「手鬼」，而是會讓玩家體驗在動漫中描述不多的藤襲山的狀況。在前進終點的途中，不只會有鬼隨時跑出來，還會遇到善逸、加奈央以及其他在最終選拔的成員，讓玩家了解到藤襲山的真正可怕之處。
接下來談談本作的另一個重點—戰鬥。由於基本架構非常相似，因此記者會拿較為接近的《火影忍者：終極風暴4》來比較。在戰鬥節奏方便，本作不管是平時的移動、攻擊，整體的節奏都要比火影快上許多。至於招式方面，每名角色共有 4+1 招，其中 4 招是 3 招標準技能與 1 招奧義，額外的 1 招則是角色進入覺醒狀態後，普攻最後一下會施展出來的特殊技。
聽文字描述可能會有點混亂，這邊以炎柱煉獄杏壽郎為例子， 3 招標準技能分別是「貳之型 上昇炎天」、「參之型 氣炎萬象」、「伍之型 炎虎」、奧義則是「玖之型 煉獄」；而覺醒後的普攻最後一下則是「壹之型 不知火」。
但也這就代表，每個呼吸最多只會出現 5 個型。一些柱級的衍生呼吸還好，但其他主要呼吸的主要型態至少有 6 種以上，像是上述提到的炎之呼吸就少了「肆之型 盛炎的蜿蜒」、最多人使用的水之呼吸的劍型也少了許多，算是較為可惜的部分。不過部分水之呼吸同一個型、不同角色施放出來的特效完全不一樣，這部分能感受到 CC2 下了不少功夫。
另外在故事模式的重點戰鬥時，也會有類似《火影忍者：終極風暴4》中的 QTE 與特殊動畫演出，讓整體戰鬥熱血度再更上層樓。這邊就不詳細描述以免爆雷，讓各位在第一次遊玩時有最好的體驗。
至於出場角色方面，受限於進度只到劇場版的「無限列車篇」為止，筆者本次共試玩到了 18 個角色，說實話是有點偏少，且光炭治郎就佔了三個名額。不過官方也宣布後續將會以免費 DLC 在對戰模式新增「鬼」的角色供玩家遊玩，也確認人氣角「猗窩座」也會登場，算是彌補了這小小缺點。
除了主線模式與對戰模式外，本作中也有讓玩家練習遊玩方式的「戰術指導」、類似畫廊與鑑賞模式的「褒賞盤」和「隊員票底圖」。在通過主線任務時玩家會得到「鬼滅點數」，之後就可以在「褒賞盤」中使用鬼滅點數來獲得各種例如截圖、音樂、服裝等項目。部分「褒賞盤」更有特定的開放條件，有效提高本作的耐玩度。
這次的《鬼滅之刃 火之神血風譚》，可說是 CC2 再一次提高原先《火影忍者：終極風暴》系列創下的漫改遊戲系列標準。各種呼吸法的劍型特效透過由CC2打造出來的 3D 風格，也讓玩家再一次體現到華麗與帥氣程度。《鬼滅之刃》的粉絲不用多說，就算你不是鬼滅粉，也能盡情地享受本作樂趣、甚至藉由此機會入坑《鬼滅之刃》。