中國留學生疑爆買免稅品轉售　日本政府擬嚴管

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不過，從東京都內的百貨公司傳送到國稅廳的免稅商品消費電子紀錄中，發現有多次中國留學生爆買免稅品到逼近上限。
例如一名21歲的男性中國留學生，去年秋天入境日本後約1個月，就在百貨公司血拚10幾次，購買高級手表等約1000萬日圓的奢侈品，還連買10次化妝品，每次都高達49萬5000日圓。
另外，有百貨公司員工說，今年7月曾見到一名中國男性多次大量購買同樣的免稅化妝品，每次都高達49萬多日圓，還說是他「個人使用」，看起非常可疑。
另一間免稅店的負責人說，曾多次目擊留學生購賣免稅商品後，轉手交給在免稅店附近的男女，現場還有現金交易。他認為留學生多次爆買高額免稅品明顯不自然，懷疑應有仲介支付手續費讓留學生買免稅品後，再將商品拿去轉售。
此外，從國稅廳的紀錄中可以發現，不只外國人會爆買免稅品，住在外國的日本人中，也有人會趁回國時大量血拚。
例如一名住在東南亞的50多歲日本女性，從去年4月起，在東京都內的百貨公司消費高級手表與大量化妝品高達約1億日圓；還有發現10名以上的日本人在一年內購賣數千萬日圓的免稅品。
稅務相關人士說，有些日本人會在半年免稅期間到期後出國再回國，繼續重複購買免稅商品。
鑒於上述情形，日本政府今年冬天將修改稅制，將研擬對外國留學生與住在國外的日本人嚴加管控購買免稅商品的條件；今後財務省與觀光廳等單位將進行相關討論。
報導指出，日本全國的免稅商店去年4月起推動免稅手續電子化，外國消費者辦理免稅手續時，免稅商品的購買紀錄與護照資訊將回傳給日本政府國稅廳，今年10月1日起，所有的免稅商店都必須實施。
因應外國旅客購買免稅商品後轉賣圖利、規避消費稅等問題，日本政府將藉由分析回傳的電子檔案進行調查。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1101013