花國旅劵賺高雄券！高市推加碼優惠

交通部觀光局規劃的「國旅券」昨（12）日抽出第一批60萬名幸運兒，預計總抽出240萬份。看準國旅商機，高市府觀光局預告，11月1日起透過旅行社預購行程或住宿，來高雄花國旅劵就可以賺高雄券，呼籲抽到國旅劵的民眾別急著花，完整方案將於15日正式公布。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-13 19:05:38
高市府觀光局表示，國慶日當天官方推薦的焰火觀賞區範圍就超過33萬人停留，住房率也有95%表現亮眼，為持續振興疫後觀光，再準備15萬份「高雄券」供全國旅行社推出遊程方案加碼使用。民眾憑「振興券」或「國旅券」參加旅行社高雄遊程或透過旅行社代訂高雄合法旅宿，就可領取200元「高雄券」，完整方案預計15日公布。
高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良表示，繼振興券後，中央再推國旅券，高雄劵配合再加碼，感謝市府再祭出觀光好球政策，各縣市旅行公會也都摩拳擦掌，準備包裝屬於自家高雄的產品，目前已有旅行社將推出2天1夜999元住宿三星級以上優惠遊高雄再加贈高雄券的方案，相信對業績一定有助益。
隨國內疫情趨緩，繼雙十國慶焰火後，高市府觀光局也陸續再推出多樣主題活動，包括「高雄愛。月熱氣球」繫留體驗、旗津黑沙玩藝節、十面埋伏單車遊、寶來及不老溫泉季等，讓因疫情而受影響最嚴重的觀光再次活躍起來。