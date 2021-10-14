美國召集約30國談勒贖軟體攻擊　俄羅斯未獲邀

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法新社報導，雖然莫斯科政府否認有關，但西方國家經常把矛頭指向說俄語或是在俄國境內運作的駭客集團。
路透社則引述民間網路安全專家指出，許多勒贖軟體集團的運作地點為烏克蘭和俄國。一些美國官員和分析家宣稱，俄國勒贖軟體集團是在克里姆林宮默許下運作，但不受俄國政府直接控制。
參與今明兩天視訊會議的國家和組織，包括英國、澳洲、印度、日本、法國、德國、韓國、歐洲聯盟（EU）、以色列、肯亞、墨西哥、加拿大、巴西、烏克蘭、愛爾蘭、南非、阿拉伯聯合大公國、保加利亞、愛沙尼亞、多明尼加共和國、紐西蘭、新加坡等。
根據白宮高官，相關討論將環繞4大主題：建立抵抗勒贖攻擊的韌性、加密貨幣在洗白贖金的角色、執法與司法行動，還有外交行動等。
這名官員說：「我們開始遞出邀請時，（各國）極為渴望參與、學習、幫助他國累積能力。」
被問及莫斯科為何缺席，這名消息人士表示：「我們沒邀請俄國人參與的原因很多。」但他也提到，華府已就此議題與莫斯科另行建立溝通管道。
美國總統拜登（Joe Biden）7月與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話時，曾要求蒲亭「採取行動」對抗在俄國運作的勒贖軟體集團。
白宮官員說，華府與莫斯科已建立一個專家小組進行「坦率和專業的交流」，「我們已看到俄國政府採取一些作為，並期待看到後續行動」。
但根據美聯社，目前還不清楚蒲亭政府採取了什麼作為。俄國不會引渡本國公民，美國聯邦調查局（FBI）副局長阿巴特（Paul Abbate）上月也在安全論壇上說，他沒看到俄國政府採取動作打擊勒贖軟體行為人的跡象。
預料美國主管政治事務的國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）本週訪問莫斯科，與俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）會談時，將討論到這項議題。
根據美國政府數據，2020年全球因勒贖軟體支付的贖金超過4億美元（約新台幣112.36億元），2021年第一季則超過8100萬美元。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101013