泰國洪患一個月積水不退　民眾等待救援物資

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近1週以來水患稍微緩解，但各府仍有許多村落和社區持續泡在水中，非政府組織「曼谷社區協助基金會」（Bangkok Community Help Foundation）今天帶著400包含有米、油、泡麵和清潔用品的物資包，前往曼谷北邊大城府（Ayutthaya）的孔達奇揚（Khlong Takhian）村落，將物資送交給有需要的民眾。
今年51歲的阿杜（Adul）從小在孔達奇揚村莊長大，他說孔達奇揚村落靠近昭批耶河（Chao Phraya River），每年都會淹水，只是程度輕重不同，村民對淹水早已習以為常。他印象中看過最嚴重的一次是2011年的水災，今年則是近10年以來最嚴重，村莊泡在水裡已經1個多月，他們預估水退大概還要2到3個月。
曼谷社區協助基金會負責人之一波德瓦（Friso Poldervaart）說，孔達奇揚村莊有的民眾年紀大無法自由行動，有的家庭沒有船，有的人獨居，這些人無法隨時出門獲取生活必需品，他們的任務就是把物資送到這些人手上，一個物資包可以維持一個人的生活約1週。
基金會另外一位負責人藍恩（Greg Lange）表示，物資包原先是為了曼谷可能會淹水預做準備，但現在有人有需要，物資包就可以送給這些人。今天還送了乾淨的飲用水，這是淹水的村莊非常需要的東西，雖然水患緩解了，但居民仍然需要物資救援。
雖然電母帶來的影響逐漸消退，但未來1週直到18日有3個熱帶風暴將影響泰國，洪統（Ang Thong）、華富里（Lop Buri）、北標（Saraburi）、素攀武里（Suphan Buri）、巴吞他尼（Pathum Thani）、暖武里（Nonthaburi）以及大城等府恐怕還有新一波的水災，民眾持續在河畔堆起沙包，做好防災準備。（編輯：馮昭）1101013