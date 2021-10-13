藝術文創串連生活　藝術平台重新啟動

為了讓台灣的藝術家及創作能夠有更好的交流與曝光度，進而延伸海內外的藝術創作交流，打造國際品牌。創立至今將近10年的台灣藝術公司宣告今年重新啟動，今（13）日在高雄舉辦喬遷開幕活動，新任董事長黃郁文目標要將台藝重新打造成華人市場最大的文創資源整合通路平台。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-13 22:11:07
提到當初會入主經營台藝公司的動機，黃郁文表示，從小對藝術音樂的喜好，加上從事時尚精品產業已有近19年的時間，一路走來看到遇到許多藝術家、工藝家、設計師有好的作品但沒有好的通路平台可以展出，心中生起一股使命感。
黃郁文說，欲將台藝打造成全方位藝文通路的雙向整合平台，將藝術文創元素串連各大生產及服務等產業，成為大眾食衣住行育樂生活中之必需品，並投入台灣頂級工藝之研究行銷推廣，提供給更多的原創者與廠商、消費者互相交流，落實生活藝術化，藝術生活化的創新發展。
台藝執行長許耿修曾任文化部藝術發展司司長、行政院文化建設委員會處長、國立臺灣工藝研究發展中心主任，在任職台南市文化局長期間，被譽為「最會賺錢的文化局長」，此次台藝喬遷開幕之首展「台灣國寶級琉璃玻璃藝術家－林瑤農」就是由許耿修邀請展出。