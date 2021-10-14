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疫情肆虐　菲律賓醫護籲政府挺豁免疫苗專利

▲菲律賓COVID-19疫情延燒，菲國醫護人員赴貿工部示威，要求馬尼拉當局支持暫時豁免COVID-19疫苗專利保護。（菲律賓人民示意圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓COVID-19疫情延燒，菲國醫護人員赴貿工部示威，要求馬尼拉當局支持暫時豁免COVID-19疫苗專利保護。（菲律賓人民示意圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-14 06:20:34

（中央社記者陳妍君馬尼拉13日專電）菲律賓COVID-19疫情延燒，菲國醫護人員組成的「人民健康權聯盟」今天赴貿工部前示威，要求馬尼拉當局在WTO智財權理事會上，支持暫時豁免COVID-19疫苗專利保護。

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印度和南非於去年10月提案，建議暫時豁免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗智慧財產權保護。世界貿易組織（WTO）與貿易有關的智慧財產權理事會（TRIPS）今、明兩天將開會討論這項議題。

人民健康權聯盟（CPRH）、疫苗守衛（Bantay Bakuna）、健康與發展協會（CHD）等菲律賓民間團體今天號召支持者前往貿工部表達訴求。人民健康權聯盟共同召集人桑彼德多（Joshua San Pedro）說：「我們在這裡抗議政府在豁免COVID-19診斷、藥物和疫苗專利上缺乏堅定立場。」

他表示，在彭博（Bloomberg）的「全球防疫韌性排名」和日經亞洲的「COVID-19復甦指數」排名上，菲律賓排名都吊車尾。為此，他們呼籲菲國政府確保人民健康平等權，「（醫療）不是為了營利，不是跨國公司從中獲利的商品」。

桑彼德多告訴中央社記者：「身為醫生，我仍然看到很多患者無力承擔檢測費用。我們看到很多患者幾乎負擔不起醫療和住院費用，我也看到很多病患在家中死去，因為醫院沒有足夠的病床容納他們。」

他表示：「這是我們今天抗議的訴求，讓我們的患者不必擔心（沒錢）接受檢測，不必擔心花上數百萬（披索）接受治療，最終出院後貧困無依。」

桑彼德多也說，雖然菲國政府一再強調民眾存在「疫苗猶豫」情形，「我們仍然看到許多人想接種疫苗，但苦無機會。歸根究柢，實際上是疫苗供應問題，菲律賓目前仍無法確保每個想接種的人，都打得到疫苗」。

菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）4日說：「跟所有開發中國家一樣，我們希望確保疫苗公平分配，其中一種方式是透過豁免專利保護。」但他未明確表態馬尼拉當局將在智財權理事會支持這項訴求。

菲律賓今天通報新增7181例COVID-19確診、173人不治，累計確診病例達269萬455例、4萬69人病逝。（編輯：馮昭）1101013

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