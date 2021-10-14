疫情肆虐　菲律賓醫護籲政府挺豁免疫苗專利

我是廣告 請繼續往下閱讀
人民健康權聯盟（CPRH）、疫苗守衛（Bantay Bakuna）、健康與發展協會（CHD）等菲律賓民間團體今天號召支持者前往貿工部表達訴求。人民健康權聯盟共同召集人桑彼德多（Joshua San Pedro）說：「我們在這裡抗議政府在豁免COVID-19診斷、藥物和疫苗專利上缺乏堅定立場。」
他表示，在彭博（Bloomberg）的「全球防疫韌性排名」和日經亞洲的「COVID-19復甦指數」排名上，菲律賓排名都吊車尾。為此，他們呼籲菲國政府確保人民健康平等權，「（醫療）不是為了營利，不是跨國公司從中獲利的商品」。
桑彼德多告訴中央社記者：「身為醫生，我仍然看到很多患者無力承擔檢測費用。我們看到很多患者幾乎負擔不起醫療和住院費用，我也看到很多病患在家中死去，因為醫院沒有足夠的病床容納他們。」
他表示：「這是我們今天抗議的訴求，讓我們的患者不必擔心（沒錢）接受檢測，不必擔心花上數百萬（披索）接受治療，最終出院後貧困無依。」
桑彼德多也說，雖然菲國政府一再強調民眾存在「疫苗猶豫」情形，「我們仍然看到許多人想接種疫苗，但苦無機會。歸根究柢，實際上是疫苗供應問題，菲律賓目前仍無法確保每個想接種的人，都打得到疫苗」。
菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）4日說：「跟所有開發中國家一樣，我們希望確保疫苗公平分配，其中一種方式是透過豁免專利保護。」但他未明確表態馬尼拉當局將在智財權理事會支持這項訴求。
菲律賓今天通報新增7181例COVID-19確診、173人不治，累計確診病例達269萬455例、4萬69人病逝。（編輯：馮昭）1101013