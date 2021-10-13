力挺陳柏惟　林飛帆：不認同成報復手段的罷免

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，兼任民進黨主席的總統蔡英文今（13）日於民進黨中常會中呼籲民進黨公職，要繼續關注這件事情，不要讓認真做事的人孤單。民進黨副秘書長林飛帆晚間表示，如果罷免成為報復手段，特別是地方勢力復辟的工具，相信多數人都不會認同，希望大家給予陳柏惟支持，反對「惡罷」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-13 23:48:37
對於陳柏惟罷免案，林飛帆說，過去很長一段時間，台中的第二選區被顏家的地方勢力把持，在2020年，一個沒有背景的年輕人勝選，才好不容易有了新的契機。現在顏家想要利用憲法賦予公民的罷免復辟。但陳柏惟並沒有一選上就落跑，更不用說他比起同選區的前立委顏寬恒在立院的表現優異許多，「我們當然應該一起站出來反『惡罷』，反對地方惡勢力捲土歸來」。
林飛帆說，罷免是公民的基本權利，這點毋庸置疑。但如果罷免成為報復手段，特別是地方勢力復辟的工具，相信多數人都不會認同。
林飛帆表示，陳柏惟今天展開100小時的苦行，蔡英文也說，「台灣的民主深化，應該是基於理性溝通，不是惡意報復」，希望大家給予陳柏惟支持，反對「惡罷」。
林飛帆最後也喊話，最後這幾天，無論是否是台中第二選區的選民，要拜託大家一起站出來反惡罷。