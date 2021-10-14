俄羅斯總統談台灣 指北京統一不必動武、可靠經濟實力
俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)13日出席俄國能源週主題論壇全會，力讚中俄是最可靠的全面戰略協作夥伴，雙方並在能源領域的合作上有豐碩成果。值得一提的是，在被問到有關台灣的議題時，蒲亭聲稱中國不需要動武，僅靠經濟實力就能達成目標。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-14 07:05:30｜2021-10-14 07:13:31
根據美國財經媒體《CNBC》報導，蒲亭週三在能源週會議上，對《CNBC》的記者甘柏(Hadley Gamble)表示，他認為中國不需要使用武力，身為一個強大的經濟體，只要透過增加經濟實力，北京就有能力實現其國家目標，而不需要動用武力。
中國國家主席習近平上週重申兩岸統一的目標，蒲亭指出，習近平的言論暗示了和平統一的可能性，以及中國的建國哲學，兩岸應該不存在軍事對抗的威脅。
蒲亭還談到了南海的緊張局勢，確實存在一些區域利益衝突和矛盾，但俄羅斯的立場是為該地區所有國家提供機會，不受非地區大國的干涉，依國際法的基本準則，進行適當的對話。
至於歐洲天然氣短缺危機，蒲亭也表示，俄國不會利用天然氣作為武器，而是致力於履行合約義務，並準備好幫助歐洲緩解能源危機，駁斥俄國利用能源當武器的指控「只是出於政治動機的數落，沒有任何根據。」