澎恰恰《魷魚遊戲》玩真的！爆大咖男星也欠債 網全跪了
近日南韓影集《魷魚遊戲》夯爆，全球突破一億觀看次數，榮登Netflix熱門排行榜第一，故事講述一群在現實生活中欠債的人，被受邀參與一場獎金遊戲，而資深藝人澎恰恰日前爆出欠債2.4億，宣告破產，自嘲拍攝台版《魷魚遊戲》引發討論，沒想到，13日晚間，竟然釋出第二集，神還原劇中「123木頭人」片段，影片找來多位男星出演，再度掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 07:16:15
在第一集澎恰恰受邀參加獎金遊戲之後，續集開拍第一個遊戲「123木頭人」，一開場，澎恰恰遇到由小樂飾演的遊戲參賽者，澎恰恰驚恐的問「你怎麼會來，你是欠什麼？」小樂則淡定回答「我就欠粉絲第三張專輯」；有趣的是，在第一集中飾演特務員的大飛竟也是遊戲參賽者之一，讓澎恰恰滿頭問號問「那你欠什麼？」大飛則是幽默回應「我沒有欠什麼，我只是被換角，我認為，主辦單位欠我一個道歉」。
緊接著遊戲開始後，曾經因沈迷賭博欠下五千萬元鉅額的馬國畢也幽默客串，自嘲技能開到滿點，最後也是慘領便當，眼看著時間繼續倒數，澎恰恰一路往終點殺去，但卻險些失足跌倒被殺，結果一把被飾演阿里的無尊給救起，神還原《魷魚遊戲》中男主角在終點線差點跌倒被拯救的畫面，令人莞爾一笑。
影片曝光後，立刻吸引網友瘋狂朝聖「竟然有第二集太經典了＝＝」、「找馬國畢來真的有夠用心.....」、「等等啦！台版姜曉是誰啦，真的超像」、「123木頭人的木偶聲音，好像丫頭」、「我怎麼聽到丫頭的聲音？」、「好猛....看來全系列會拍完，好有質感啊」、「好屌....小樂跟馬國畢演得好好啊」、「快笑死，這自嘲技能殺爆」；而澎恰恰也親自回應網友問答「123木頭人木偶聲音確實是丫頭沒錯，而台版姜曉的確非常像，選角部分是真的有在認真」。（編輯：張嘉哲）