高雄鹽埕「城中城」深夜大火！22人送醫　警消全力搜救中

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據《中央社》報導，鹽埕區府北里長林傳富表示，這一大樓登記有72戶，7至11樓是住宅樓層，實際居住有上百戶，因為房租便宜，住的人都是老弱婦孺，住戶有不少失智長輩、行動不便者，這點最讓人擔心，憂心濃煙往上竄，傷害會擴大。（編輯：張嘉哲）
截至上午7時17分為止，以下為22人送醫名單：
目前消防局送醫共22人，男性15人，女性7人
1.女性、64歲、吸入黑煙、意識清醒、由新興分隊救護車送阮綜合醫院。
2.男性、71歲、吸入黑煙、意識清醒、由新興分隊救護車送阮綜合醫院。
3.男性、40歲、割傷嗆傷、意識清醒、由十全分隊救護車送大同醫院。
4.男性、38歲、左小腿10公分撕裂傷、意識清醒、由左營分隊救護車送高醫。
5.男性、74歲、吸入黑煙、意識清醒、由前鎮分隊救護車送阮綜合醫院。
6.女性、46歲、無外傷、意識清醒、由苓雅分隊救護車送阮綜合醫院。
7.女性、83歲、無外傷、意識清醒、由苓雅分隊救護車送阮綜合醫院。
8.女性、34歲、嗆傷、意識清醒、由鳳祥分隊救護車2送阮綜合醫院。
9.女性、8歲、嗆傷、意識清醒、由五甲分隊救護車1送阮綜合醫院。
10.男性、70歲、意識清醒、肢體無力、由鼎金分隊救護車送大同醫院。
11.男性、70歲、意識清醒、由仁武分隊救護車送大同醫院。
12.男性、27歲、意識模糊、吸入性嗆傷、由鳥松分隊救護車送大同醫院。
13.男性、76歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由十全分隊救護車送大同醫院。
14.男性、60歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由楠梓分隊救護車送市立聯合醫院。
15.男性、40歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由瑞隆分隊救護車送市立聯合醫院。
16.男性、29歲、意識清醒、無外傷、由右昌分隊救護車送高醫。
17.女性、50歲、意識模糊、吸入性嗆傷、由前鎮分隊救護車送阮綜合醫院。
18. 男性、20歲、意識清醒、呼吸喘，吸入性嗆傷、由左營91送大同醫院。
19. 男性、70歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由高桂分隊救護車送邱外科醫院。
20. 男性、66歲、意識清醒、吸入黑煙、由前金分隊救護車送阮綜合醫院。
21. 男性、40歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由岡山分隊救護車送市立聯合醫院。
22. 女性、77歲、意識清醒、吸入性嗆傷、由五甲分隊救護車送高醫