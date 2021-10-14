城中城號稱「高雄第一鬼樓」　1999年也曾遇火劫

高雄市鹽埕區府北路城中城大樓今（14）晨發生火警，城中城大樓地上13層、地下2層住商混合大樓，約為40年大樓，這棟大樓因公共設施年久失修，有些地方宛如廢墟，昔日有「高雄第一鬼樓」之稱。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-14 09:35:17｜2021-10-14 10:47:35
目前城中城大樓的地下1、2樓未使用，地上1至5樓廢棄中，7至11樓約有120户住戶，鹽埕區府北里長林傳富今天接受媒體聯訪時表示，凌晨2時多聽到很大聲「碰」後，就發現失火，且大樓從7樓到11樓住了上百戶住戶，裡面多為失智或肢體障礙長輩。高雄市長陳其邁今天一早也取消行程，趕往火災現場坐鎮。
據了解，城中城大樓民國70年完工，當時規劃地上12樓、地下2樓，裡面還有商場、歌廳、電影院、餐廳等，後來因為商圈轉移等因素逐漸沒落；目前大樓由於因公共設施年久失修，有些地方宛如廢墟，但是房價便宜成為不少弱勢、經濟不佳的民眾選擇居住的地點，不但有「高雄第一鬼樓」，甚至被民眾視為「送人住也沒人要」的房子。
由於公共設施年久失修，也沒有良好管理，城中城大樓多年來不只發生過一次火災，1999年時也曾在白天發生火警，當時大樓有兩百多間的小套房，所幸無人傷亡，救出28人。