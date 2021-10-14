鹽埕大火33人送醫傳1命危　住戶多為弱勢長者

高雄市鹽埕區府北路城中城大樓發生火警，在今（14）日清晨2點54分左右起火燃燒，火勢直到凌晨4點51分左右才獲得控制、並於7點17分撲滅，現場消防員到上午8點多陸續救出33人，1人送往阮綜合醫院時已無呼吸心跳，目前仍在急救中，因逃生緊急，高雄市政府也已經替無家可歸的住民尋找安置處所。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-14 09:48:07｜2021-10-14 11:05:47
據了解，城中城大樓，是約40年老舊建物，為地上13層、地下2層住商混合大樓，地下1、2樓未使用，地上1至5樓廢棄中， 7至11樓約有120户住戶，外觀破敗，被當地人稱為鬼樓；據悉，大樓內部多為經濟弱勢或獨居長輩入住，住的大多是小套房、租金便宜，因此消防員救火時也格外小心。
現場由於火勢極為猛烈，多樓層嚴重燒毀，且室內雜物堆放眾多廢棄電器物品、建築物老舊，使得救災行動困難，許多長輩及住民都是穿著睡衣倉皇逃生。
阮綜合醫院值班醫師謝宗達醫師指出，院方截至上午9點多收治10名病患，其中1人意識不清，一氧化碳濃度高，目前已收加護病房治療，另外9位病患6位收院治療、2位在急診觀察治療，都是火警濃煙嗆傷，目前生命跡象均穩定，另有1名OHCA病患送醫，目前仍在急救中。