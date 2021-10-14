4歲女兒改變了他的人生　謝國樑宣布參選基隆市長

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謝國樑指出，從政10年後，5年前放棄連任，毅然做出決定，重新創業，投入影視圈，希望為台灣的影視產業付出一份心力；因此，創辦華聯國際多媒體公司，投資出品的電影《我的少女時代》、電視劇《想見你》等，都是耳熟能詳的代表作，這也對他而言也是一大肯定。
謝國樑認為，他人生的轉捩點，是受到4年前出生的女兒小愛影響，也改變了他的人生，當時陷入人生最無助的他，出書《千分之三的意義》揭露小愛是聽損兒與就醫的過程，才讓外界知道從政壇消失的其中原因；很感謝當時伸手幫助我的所有認識與不認識的朋友們，因此他投入公益，希望能回饋社會。
謝國樑強調，投入公益將近4年的時間，他從市民的角色與父親的角色，體會到一個城市的改變，不能單靠一個市長或一個市政府，必須還要結合民間的力量；因此，希望能貢獻過去的經營企業的背景，替基隆帶來更多發展的機會，用創新思維，創造政府、民間、企業的三贏局面，替下一代創造新未來。
謝國樑說，聚焦在「為我們的下一代找答案」，是希望能實質減輕年輕人的負擔，他會持續與年輕人展開對話，也會提出更多年輕人參與的計畫，讓年輕人和他一起成為關懷社會與投入公益的一份子；基隆正在改變中，「相信他有能力，可以持續改變基隆，讓基隆成為一個世代共榮的台灣頭。」