跨黨派立委催生轉蛋法　玩家及遊戲業者皆力挺

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高虹安指出，國外都有轉蛋法相關的修法與制度建立，包括日本的《景品表示法》等，台灣只有私法領域的《網路連線遊戲服務定型法契約應記載及不得記載事項》，只規定中獎商品應記載「此為中獎商品」，也無實質罰則
實況主丁特表示，由於遊戲中的虛擬抽獎機率不透明，玩家非常難控制消費預算且需負擔風險，這方面需要立法管理。此外，台灣手遊市場已經名列世界第7，每個付費玩家單人消費實力全球第3名，更希望在「轉蛋法」三讀之前，消保官與公平會保障消費者權益。
國民黨立委洪孟楷表示，手遊現在佔電視廣告很大一部分，這已經是一個成熟、有獲利的產業，各部會不能置之不顧。他以抓娃娃機都設有最低保證夾取價為例，希望市場更為龐大的手遊產業也有相關規範。而在「轉蛋法」未完成前，立委將連署修改《公平交易法》第21條草案，納入「商品之兌換機率」為「與商品相關而足以影響交易之事項」，若有違反則可處以罰則。
時代力量立委邱顯智表示，台灣的消費者保護不管是在法規面、制度面上面都是嚴重不足，我國針對《消保法》主管機關是經濟部，德國則是法務部與消費者保護部來管理，強度跟比台灣差距非常大。如同檸檬車法案跟不上時代演進，經濟部「線上遊戲定型化契約應記載及不得記載事項」，雖然規定付費購買之機會中獎商品或活動，應記載活動內容、獎項與中獎資訊等，但卻是規範非常粗略的規定，其實機率才是重要的點，讓消費者消費前有判斷基礎，若標示不實時如何來罰則。
邱顯智指出，公平會應該下行政指導，「何謂不實廣告、容易引人錯誤的表徵到底界線何在？」他建議，經濟部商業司應在定型化契約中明文規定具體表示個別商品的完整機率，公平會也應該提出行政指導讓違《公平交易法》第21條不實機率界線在哪裡？
民進黨立委林俊憲則指出，早在2017年辦公室就曾召開記者會請相關部會重視，呼籲行政機關參考日本《不當景品標示法》，發布行政命令要求相關業者明訂手遊抽獎機率、建立爭議處理機制，他認為，《線上遊戲定型化契約應記載及不得記載事項》規範雖已生效，但僅要求業者記載「此為機會中獎商品，不代表即可獲得特定商品」等提示，中獎機率仍沒有明文規定應明確標示。
林俊憲表示，長遠來看，若政府不動，立院就要自己修法，即刻用行政命令公布，馬上公布中獎機率。台灣相關修法不只落後日本，也落後中國，中國文化部早已明確要求抽卡系統明定獎品掉落機率。既然現有法律無法保護消費者，政府就該有積極作為。
除了朝野各黨及玩家一同為轉蛋法催生外，遊戲業者也站在相同立場。遊戲橘子即表示，贊成並全力支持轉蛋法，並早在2018年即陸續公告旗下遊戲商城機率，除了支持轉蛋法，也進一步建議將與消費相關的機率形成數據，送交公正第三方機構，建立可供消費者查詢的公開平台。